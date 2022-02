ATP 250 Buenos Aires e Dallas: I risultati con il dettaglio delle Semifinali. In campo Lorenzo Sonego a Buenos Aires (LIVE)

ATP 250 Buenos Aires (Argentina) – Semifinali, terra battuta

Court Guillermo Vilas – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [Q] Francisco Cerundolo vs [2] Diego Schwartzman QF



ATP Buenos Aires Francisco Cerundolo Francisco Cerundolo 30 6 2 1 Diego Schwartzman [2] • Diego Schwartzman [2] 15 3 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 D. Schwartzman 0-15 0-30 15-30 1-1 F. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 D. Schwartzman 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 F. Cerundolo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 F. Cerundolo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 F. Cerundolo 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Cerundolo 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 D. Schwartzman 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 D. Schwartzman 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-3 → 3-3 F. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-3 → 2-3 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0

2. [3] Ariel Behar / Gonzalo Escobar vs [2] Fabio Fognini / Horacio Zeballos (non prima ore: 18:00)



3. [1] Casper Ruud vs [6] Federico Delbonis (non prima ore: 20:00)



4. [3] Lorenzo Sonego vs [Q] Francisco Cerundolo OR [2] Diego Schwartzman (non prima ore: 22:00)



ATP 250 Dallas (USA) – Semifinali, cemento (al coperto)

1. [1] Marcelo Arevalo/ Jean-Julien Rojervs Sam Querrey/ Jackson Withrow

2. [3] John Isner vs [2] Reilly Opelka (non prima ore: 23:00)



3. [7] Marcos Giron vs [4] Jenson Brooksby (non prima ore: 02:00)



4. [WC] John Isner / Jack Sock vs Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara



