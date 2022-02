ATP 250 Buenos Aires: Lorenzo Sonego centra i quarti di finale

Lorenzo Sonego conquista i quarti di finale nel torneo ATP 250 di Buenos Aires.

Nella notte italiana il 26enne di Torino, n.22 del ranking e terzo favorito del seeding, entrato in gara direttamente al secondo turno, ha sconfitto 63 63, in poco meno di due ore di gioco, l’argentino Sebastian Baez, n.74 ATP.

L’azzurro venerdì sfiderà nei quarti lo spagnolo Fernando Verdasco, n.201 ATP e in gara con il ranking protetto.

Nei primi quattro game ci sono stati quattro break poi dal 2 a 3 Sonego ha inserito il turbo ed ha piazzato quattro game consecutivi vincendo la frazione per 6 a 3.

Nella seconda frazione i due sono rimasti aggrappati ai rispettivi turni di battuta, anche se piuttosto complicati: Lorenzo ha salvato due palle-break nel primo gioco e tre nel quinto, Sebastian una nel secondo game. Sonego nell’ottavo gioco ha strappato però la battuta all’avversario portandosi sul 5 a 3 chiudendo poi il discorso in quello successivo, al primo match-point utile ma dopo aver annullato altre due palle del controbreak.

ATP Buenos Aires Sebastian Baez Sebastian Baez 3 3 Lorenzo Sonego [3] Lorenzo Sonego [3] 6 6 Vincitore: Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Sonego 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 S. Baez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 S. Baez 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 S. Baez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 S. Baez 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Baez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 S. Baez 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 S. Baez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 S. Baez 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 S. Baez 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

0 ACES 22 DOUBLE FAULTS 160/74 (81%) FIRST SERVE 55/74 (74%)29/60 (48%) 1ST SERVE POINTS WON 35/55 (64%)6/14 (43%) 2ND SERVE POINTS WON 8/19 (42%)6/11 (55%) BREAK POINTS SAVED 9/11 (82%)9 SERVICE GAMES PLAYED 920/55 (36%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 31/60 (52%)11/19 (58%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 8/14 (57%)2/11 (18%) BREAK POINTS CONVERTED 5/11 (45%)9 RETURN GAMES PLAYED 935/74 (47%) SERVICE POINTS WON 43/74 (58%)31/74 (42%) RETURN POINTS WON 39/74 (53%)66/148 (45%) TOTAL POINTS WON 82/148 (55%)