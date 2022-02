ATP 500 Rotterdam: Musetti supera Ymer in tre set, al prossimo turno Hurkacz

Esordio con vittoria all’ATP 500 di Rotterdam per Lorenzo Musetti. L’azzurro supera in tre set (6-3 6-7 6-3) lo svedese Mikael Ymer con una prestazione discreta, contraddistinta da troppi alti e bassi. L’azzurro ha condotto il gioco per gran parte del match, è stato piuttosto consistente anche in difesa, ma ha sofferto di alcuni passaggi a vuoto che hanno allungato la partita. Lorenzo non ha sfruttato due match point nel secondo set (ben giocati dal rivale) e ha ceduto il tiebreak, crollando dopo un errore grave di volo. È stato bravo a non mollare mentalmente o farsi prendere dal nervosismo, tanto da iniziare a spron battuto il terzo set. Un set “caotico”, in cui è stato in vantaggio per due volte di un break, ma nel quale si è fatto subito riprendere con pessimi game di servizio dopo l’allungo. Lo strappo decisivo nel settimo game, col terzo break del parziale, finalmente consolidato con un tennis aggressivo e l’aiuto del servizio. Al prossimo turno trova Hubert Hurkacz, e servirà probabilmente ben altra consistenza per battagliare col polacco.

L’aspetto più positivo del match odierno di Musetti è stato, oltre al successo, l’attitudine in campo. Ha giocato a tratti molto bene, altri assai meno, ma non ha mai mollato o non è crollato in lunghi momenti di pausa. Il campo ha parlato piuttosto chiaramente: a livello di tennis “puro”, Lorenzo è superiore al rivale, ha più colpi, più soluzioni tattiche, è più esplosivo, completo ed incisivo. Ma serve anche continuità per vincere più agilmente e senza rischiare di essere risucchiato in una lotta punto su punto che poteva diventare rischiosissima. Ha tenuto nei momenti caldi della partita, ha giocato con coraggio i punti decisivi, e questo è un buon passo in avanti. Tuttavia resta la macchia del tiebreak del secondo set, dove un brutto errore di volo (volée davvero comoda a campo aperto) gli è rimasto in testa, lì non è riuscito a reagire a quell’errore. Bravo invece a ripartire fortissimo nel terzo set, mettere sempre la testa avanti. Non doveva invece farsi riprendere per due volte, perché Ymer in quei due contro break non ha fatto niente di clamoroso, ha solo giocato in modo ordinato, raccogliendo gli errori di Musetti. Alla fine sono maggiori gli aspetti positivi, quindi in un momento di scarsa fiducia per Musetti, la vittoria di oggi è importantissima. “Vincere aiuta a vincere” dice un vecchio adagio.

Dal punto di vista tattico, è stato bravo Musetti a fare la partita perché rischiava di esser invischiato nel palleggio di ritmo e uscirne a pezzi, visto che Ymer si appoggia molto bene sulla palla del rivale, fa poca fatica a spingere e ama scambi lunghi di pressione. Mikael è in ottima forma fisica (come dimostra la seminale della scorsa settimana), è velocissimo coi piedi, copre bene il campo e non lascia spazi per l’infilata. Qua è stato bravo Lorenzo: ha lavorato il punto senza fretta, senza farsi prendere dalla smania della giocata ad effetto, ma è stato pronto a spaccare lo scambio con un cambio di ritmo in lungo linea, col suo ottimo rovescio ma anche col diritto, che oggi ha funzionato bene. Un tennista così vivace coi piedi lo devi infilare soprattutto col contro piede, così ha fatto Lorenzo, a tratti molto bene. Il servizio è andato molto bene bel primo set, meno nel resto del match, e l’ha pagato. La risposta, ancora rivedibile, perché poco continua.

Nel secondo set Ymer ha avvicinato la sua posizione alla riga di fondo, ha spinto al massimo ed il livello di gioco si è alzato. Un set più combattuto, che Musetti poteva chiudere prima. Alla fine, anche se con fatica, è riuscito a portare a casa un successo molto importante e che gli “regala” Hurkacz al secondo turno. Sarà tutt’altra partita, perché col servizio e con la risposta il polacco farà la voce grossa. Servirà una prestazione di alto livello di Lorenzo, dovrà essere pronto a giocare con grande attenzione i propri turni di servizio, e dovrà cercare di variare molto l’altezza di palla, visto che Hurkacz ama colpire “pulito”.

Marco Mazzoni

La cronaca della partita

Il match inizia con Ymer alla battuta. Avvio complicato per lo svedese, incassa un bel diritto profondo di Musetti e commette un doppio fallo. 15-40, immediate palle break per l’azzurro. Due errori in rete di Lorenzo, chance sprecate con un po’ di fretta. 1-0 Ymer. Serve Musetti, cerca di comandare col rovescio, ma Ymer si appoggia benissimo alla palla dell’azzurro e rimette traiettorie profonde e sicure. Si vede che il toscano ha bisogno di prendere l’iniziativa e muovere il gioco, l’altro non sbaglia “mai”, ma è incerto. 0-30. Un rovescio lungo linea di Lorenzo è appena largo, 0-40, tre palle break per Mikael. Cerca di forzare col diritto Musetti, prende in contro piede il rivale sulla sinistra, la tattica funziona. Cancella le tre chance allo svedese. Con 5 (ottimi) punti di fila, inclusa una smorzata, Musetti si salva e si porta 1 pari. Terzo game, sul 30 pari Musetti gioca uno scambio tatticamente perfetto: lavora ai fianchi il rivale, gli fa perdere campo colpo dopo colpo e quindi lo infila in contro piede col diritto. Altra palla break per l’azzurro. Lavora bene lo scambio “Muso”, ma un back di rovescio muore in rete. Si appoggia al rovescio Ymer, il suo colpo più sicuro, e si porta avanti 2-1, tre game piuttosto complicati. Anche il quarto game vede una palla break, è Musetti a difendersi sul 30-40. Rischia Lorenzo, palla corta e via avanti a chiudere. Schema difficilissimo, ma gli riesce, grazie alla sua mano delicata. 2 pari, tante palle break ma nessuna trasformata. Musetti quando riesce ad incidere col lungo linea mette in grave difficoltà Ymer, che invece lavora di più sulle diagonali. Lorenzo ha un’altra palla break nel quinto game, strappata con un bel diritto inside out. Serve esattamente al “T” Ymer, ma poi incappa in un orribile doppio fallo e concede la quinta palla break del match. Stavolta il BREAK arriva, lungo il diritto in avanzamento dello svedese. 3-2 e servizio Musetti. Continua a fare molti punti con la prima Lorenzo, consolida il vantaggio con un game a zero, di fatto non si è giocato, 4-2. Ora è Ymer a dover rincorrere ed incidere, ma incappa in un momento “no” col diritto, tre errori che lo condannano al 15-40 e due palle del doppio break. Non crolla Mikael, un buon diritto e poi una prima vincente. Ma non molla la presa Musetti, che costruisce un bello scambio chiuso a rete. Terza palla break del gioco, ma di nuovo non riesce a rispondere. Ymer resta aggrappato al set, 3-4. Comanda il gioco l’azzurro, a 30 si porta 5-3 e comanda anche in risposta. Disegna il campo col rovescio, avanza e viene a rete. 15-30 e poi 15-40 (errore di Ymer), due Set Point Musetti! Vola via il diritto di Ymer, 6-3 Musetti. Un ottimo primo set, ha condotto il gioco e ha servito bene l’azzurro.

Secondo set, Musetti inizia alla battuta ma scatta male dai blocchi. Incassa un gran forcing di Ymer, per il 15-40. Ancora contro piede col diritto (sta funzionando benissimo oggi) per cancellare la prima, trova una seconda di servizio molto aggressiva sulla seconda, che manda lunga la risposta dello svedese. Con una difesa clamorosa e poi un Ace (primo del match), si salva “Muso”, 1-0. Ymer è molto aggressivo, gioca con i piedi più vicini alla riga di fondo e apre molto l’angolo. Lorenzo subisce l’assalto del rivale, 0-30 e poi 0-40 (rovescio out), tre PB da difendere. Si appoggia al suo rovescio l’azzurro, cambia ritmo e spacca lo scambio. Ymer sbaglia malamente la risposta sul 30-40, su di una seconda non così profonda di Musetti. Grande lotta in campo in questo game, Mikael cerca la massima velocità nello scambio, Lorenzo è costretto a difendersi e sbaglia ancora. Quarta palla break del gioco… Stavolta cede il servizio l’azzurro, dopo un lungo scambio è largo un diritto lungo linea. BREAK Ymer, 2-1 e servizio. Lorenzo torna a spingere col diritto e approfitta di un doppio fallo di Ymer, per il 15-30. Ottimo Musetti, inchioda a destra col diritto Ymer e lo forza all’errore. 15-40! Un erroraccio col diritto condanna lo svedese, BREAK Musetti, 2 pari, che trova un buon game di servizio e sale 3-2. Meno errori col diritto, più incisivo sul lungo linea (come nel primo set). Mikael sbaglia malamente due diritti banali nel sesto game, si va ai vantaggi. Cerca di essere aggressivo Lorenzo, ma salta troppo su di un diritto cross, gli muore largo. Doppio fallo Ymer… sembra in confusione adesso lo svedese, è il momento di accelerare per “Muso”, ma sbaglia un colpo di costruzione. C’era lo spazio per scappare via, invece lo score è 3 pari. Sul 30-15 arriva lo scambio più lungo e duro del match, Musetti lo vince, di forza, e urla per far sentire il momento al rivale. Uno scambio molto importante, è il segnale di come Lorenzo ci sia con testa, sia lì pronto a lottare senza cercare la “giocata” per uscire dalla lotta. Con una prima esterna Lorenzo si porta 4-3. Trova finalmente un game facile di battuta Ymer, 4 pari. Si entra nella fase calda del set. Buon game anche per l’azzurro, 5-4. Ora Ymer è con le spalle al muro. Inizia bene, buona risposta, e poi trova una difesa clamorosa Lorenzo, per il 15-30, a due punti dal match. E niente prima in campo… sbaglia però Musetti un rovescio di scambio. Erroraccio di Ymer col diritto, di metri lungo. Match Point Musetti!!! Ace! Che modo per annullare il MP… (col secondo Ace del suo match). Spinge Mikael, viene a rete con un rovescio cross, ma il passante in back, basso e preciso, manda KO la volée di Ymer. Secondo Match Point. Prova a smorzata lo svedese, da tre quarti campo, è ben giocata e sorprende l’azzurro. 5 pari. Non si scompone Lorenzo per le due chance non trasformate, con un game perfetto si porta 6-5. Anche Ymer è solido, 6 pari, il parziale si decide al tiebreak. Un nastro porta via il rovescio di Musetti, mini break immediato per lo svedese. Si riprende subito il punto l’azzurro con una risposta letteralmente sulla riga, 1 pari. Altro punto per Musetti, sposta l’inerzia da difesa ad attacco col rovescio lungo linea, 2-1 e serve l’azzurro. NOOO! Erroraccio sotto rete di Lorenzo, che non chiude una palla facile su di un recupero del rivale. 2 pari. Un errore che paga caro, spinge col rovescio Ymer e si porta 3-2. Gran punto quello del 4-2, vinto da Mikael con un’accelerazione lungo linea dopo uno scambio durissimo. 5-2 Ymer, avanti a prendersi il punto. Accusa il momento l’azzurro, un diritto malamente in rete gli costa il 2-6, 4 Set Point per Ymer. Annulla il primo con un serve and volley perfetto, ma ne restano 3… Gran diritto in risposta di Lorenzo, 4-6. Una prima esterna perfetta è risposta out. 7-4 Ymer, si va al terzo set. Peccato per i due Match Point non trasformati dall’azzurro, e per quella volée orribile che mentalmente gli è costata il tiebreak.

Terzo set, Ymer alla battuta. Scarica subito una risposta rabbiosa l’azzurro, e un paio di errori dello svedese lo portano a palla break. Ottima prima “in pancia”, Mikael la cancella. Vince una schermaglia difensiva Lorenzo, altra palla break. Lungo scambio sulla diagonale di rovescio, quindi un bel cambio col diritto lungo linea di “Muso” gli vale il BREAK. 1-0 e servizio. Non sfrutta il momento l’azzurro, sbaglia e crolla 0-40. Chiude con un brutto doppio fallo, a zero concede il contro BREAK, 1 pari. Riattacca la spina Musetti in risposta, spinge forte col diritto per il 15-30. Non riesce a concretizzare l’azzurro, con un Ace Ymer si porta 2-1. Solido ora Musetti, 2 pari, e lavora in risposta, portandosi 0-30. Sbaglia un paio di palle, ma sul 30 pari trova uno strappo lungo linea di rovescio da cineteca, che gli vale la palla break. Accorcia troppo col back l’azzurro, Ymer entra in campo e chiude col diritto. Rovina tutto col doppio fallo, e seconda PB del game. Lungo scambio, il primo a sbagliare è l’azzurro col rovescio. Si rifà subito con un vincente cross di rovescio splendido, e terza palla break. Rischia un serve and volley improvviso Ymer, ma non si fa sorprendere l’azzurro che lo infila. BREAK Musetti, di nuovo avanti 3-2 e servizio. Come in apertura, strappato il vantaggio commette errori. Dopo un Ace, si lamenta Lorenzo per la palla “che non va”, e crolla 15-40. Si butta avanti lo svedese e il passante di Musetti è lungo. BREAK Ymer, 3 pari. Si lotta su ogni palla, la partita adesso è più ricca di errori che giocate di qualità. Un altro errore di Ymer gli costa una palla break sul 30-40. Gran passante di Lorenzo, violento, preciso! BREAK Musetti, di nuovo avanti, 4-3 e servizio. Si butta avanti il toscano, anche se sfuggire ai lunghi scambi (il match è stato intenso, oltre che ora bello lungo). Ymer resta con le unghie aggrappato al match, rischia anche l’accelerazione di rovescio lungo linea, per il 30 pari. Musetti entra col diritto, un affondo coraggioso, poi chiude col rovescio in avanzamento. 5-3 Musetti, finalmente nel set ha consolidato un vantaggio. Musetti vuole chiuderla qua: spinge col diritto e chiude proprio con un “dirittone” vincente inside out. Un match che si poteva chiudere prima, ma conta l’aver retto nei momenti difficili. Al prossimo turno un avversario assai più consistente, Hurkacz.

ATP Rotterdam Lorenzo Musetti Lorenzo Musetti 6 6 6 Mikael Ymer Mikael Ymer 3 7 3 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 M. Ymer 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 M. Ymer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 L. Musetti 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 M. Ymer 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 2-2 → 3-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Ymer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 1-1 → 1-2 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 df 1-0 → 1-1 M. Ymer 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 M. Ymer 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 M. Ymer 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 M. Ymer 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Ymer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-2 → 3-3 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 M. Ymer 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 M. Ymer 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Ymer 0-15 df 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 M. Ymer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 M. Ymer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-2 → 3-2 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Ymer 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Ymer 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2 ACES 31 DOUBLE FAULTS 756/87 (64%) FIRST SERVE 74/126 (59%)38/56 (68%) 1ST SERVE POINTS WON 45/74 (61%)14/31 (45%) 2ND SERVE POINTS WON 21/52 (40%)9/12 (75%) BREAK POINTS SAVED 13/20 (65%)14 SERVICE GAMES PLAYED 1629/74 (39%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 18/56 (32%)31/52 (60%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 17/31 (55%)7/20 (35%) BREAK POINTS CONVERTED 3/12 (25%)16 RETURN GAMES PLAYED 1417/23 (74%) NET POINTS WON 12/22 (55%)30 WINNERS 2136 UNFORCED ERRORS 4352/87 (60%) SERVICE POINTS WON 66/126 (52%)60/126 (48%) RETURN POINTS WON 35/87 (40%)112/213 (53%) TOTAL POINTS WON 101/213 (47%)205 km/h MAX SPEED 208 km/h191 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 184 km/h152 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 151 km/h