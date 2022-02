Problema al piede destro per Lucia Bronzetti

Problema fisico per Lucia Bronzetti. L’azzurra nei giorni ha dovuto dare forfait dal torneo ITF da 25.000 dollari di montepremi in svolgimento sui campi in cemento di Manacor a causa di un’infezione alle dita del piede destro.

Il dolore si è manifestato in forma talmente acuta da non riuscire a tenere la scarpa e quindi affrontare il torneo.

L’azzurra rientrata ad Anzio nel quartier generale del Piccari&Knapp Team dovrebbe ripartire fra un paio di settimane con i tornei messicani di Guadalajara (dal 20 febbraio) e Monterrey, seguiti in marzo dai ‘1000’ americani di Indian Wells e Miami.