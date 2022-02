Il Presidente dei CIO incontrerà Peng Shuai a Pechino

In occasione delle Olimpiadi Invernali

Di Peng Shuai si sono un po’ perse le tracce, dopo il grande movimento di protesta internazionale di qualche settimana fa. Il CIO attraverso il suo Presidente Thomas Bach aveva “tranquillizzato” l’opinione pubblica dopo aver parlato in una video conferenza con la tennista cinese. Molti tuttavia avevano dubitato sulla veridicità delle condizioni di Peng Shuai, di fatto scomparsa nel suo paese dopo la denuncia pubblica – poi ritrattata – di aver subito molestie da parte di un alto membro governativo cinese.

Con le Olimpiadi invernali proprio a Pechino, ora il Presidente Bach ha affermato che intende incontrare Peng Shuai, per assicurarsi che stia in ottime condizioni e non sia sottoposta a misure coercitive della propria libertà.

“Sappiamo dalle sue spiegazioni… che vive a Pechino, che può muoversi liberamente, trascorrendo del tempo con la famiglia e gli amici” ha dichiarato Bach alla BBC.

“Ora saremo in grado di fare il passo successivo in un incontro personale. Sapremo di più sulla sua integrità fisica e sul suo stato mentale quando la incontreremo di persona. Se vuole avere un’indagine, la sosterremmo anche in questo. Ma è la sua vita, sono le sue accuse”.