Igor Marcondes si autosospende dopo la segnalazione dell’ITF

In un momento in cui stava vivendo la fase migliore della sua carriera, con due titoli challenger a Blumenau e Florianópolis negli ultimi mesi, Igor Marcondes si è autosospeso dal circuito dopo che gli è stato notificato dalla Federazione Internazionale di Tennis (ITF) una possibile violazione del programma antidoping.

Paulista di 24 anni e attualmente 272° nella classifica ATP, Marcondes è l’attuale numero cinque del Brasile. Era già stato sospeso per nove mesi dall’ITF nel 2018 dopo essere risultato positivo ad una sostanza vietata idroclorotiazide. Sul suo profilo Instagram, Marcondes dichiara che la notifica dell’ITF riguarda la sua mancata segnalazione alle autorità antidoping per tre volte durante il 2021.

Meno di due mesi fa, il 6 dicembre, Marcondes era solo al 524° posto del mondo.

Dichiara Marcondes: “Vi informo che dopo il Challenger di Blumenau lo scorso gennaio ho ricevuto una comunicazione ufficiale dall’ITF in cui si afferma che ho commesso una potenziale violazione del Programma Antidoping, a causa di problemi derivanti la mancata segnalazione abitativa in 3 situazioni nell’anno 2021.

Poiché si tratta di una questione delicata e importante, ho deciso di cercare un aiuto professionale e di allontanarmi temporaneamente dal circuito internazionale per dedicarmi a difendermi nel miglior modo possibile davanti all’ITF.

Infine, vorrei ringraziarvi per il sostegno ricevuto e informarvi che mi dedicherò al massimo per tornare il più presto possibile in campo.”