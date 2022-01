Ad Antalya la situazione migliora solo parzialmente: sabato si concluderanno i primi turni. Cancellati i doppi

Ci eravamo lasciati con la notizia delle 75 partite programmate su 27 campi ad Antalya: il meteo, nella giornata odierna, ha finalmente concesso una tregua dopo aver danneggiato enormemente gli organizzatori e i giocatori impegnati nel torneo combined da $15.000 di montepremi sul suolo turco. Seppur con diversi giorni di ritardo, si sono concluse le qualificazioni e (solamente a livello femminile) il tabellone si è allineato al secondo turno: mancano da terminare ancora 5 partite di primo turno del main draw maschile, oltre ovviamente a tutti gli incontri di ottavi di finale dei due tabelloni.

Gli organizzatori hanno confermato la decisione presa già ieri, ossia l’introduzione del super-tiebreak ai dieci punti al posto del terzo set al fine di accorciare i tempi viste le tantissime partite in programma. Allo stesso tempo, si è deciso di annullare i tornei di doppio: per quanto concerne i giocatori italiani, nel doppio maschile risultavano iscritti Giovanni Fonio (prima testa di serie in coppia col francese Denolly) e Marco Miceli mentre tra le ragazze erano presenti in tabellone Ilaria Sposetti, Giulia Carbonaro, Gloria Ceschi e Chiara Girelli.

Domani, sabato 29 gennaio, si proverà ad allineare i due tabelloni di singolare alle semifinali, in modo da poi consentire un ulteriore doppio turno per domenica 30 gennaio con l’assegnazione dei titoli. Gli incontri di primo e secondo turno saranno disputati su campi in sintetico o cemento outdoor mentre i quarti di finale sono al momento programmati sulla terra battuta.

TORNEO MASCHILE

Partite di primo turno da terminare: 5

Partite di secondo turno da disputare: 8

Partite di quarti di finale da disputare: 4

TORNEO FEMMINILE

Partite di secondo turno da disputare: 8

Partite di quarti di finale da disputare: 4

TOTALE PARTITE PROGRAMMATE: 29