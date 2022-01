Maltempo protagonista assoluto ad Antalya: venerdì in programma ben 75 partite

Il maltempo si sta ritagliando un ruolo da assoluto protagonista in questi giorni in Turchia. Ad Antalya, sede di un torneo combined da $15.000 di montepremi, la situazione è a dir poco incredibile visto che si è arrivati ormai al fine settimana ma non si sono ancora concluse le qualificazioni.

Domani, venerdì 28 gennaio, sono stati programmati tantissimi incontri su ben ventisette campi. L’intento degli organizzatori, condizioni meteorologiche permettendo, è quello di riuscire a portare a termine le qualificazioni e far disputare almeno tutti gli incontri di primo e secondo turno di singolare sia per quanto concerne l’evento maschile, sia per quanto riguarda quello femminile. Nel tardo pomeriggio, inoltre, si farà un tentativo anche per dare il via ai tornei di doppio, ma il tutto dipenderà dalla durata dei precedenti incontri di singolare e dal numero di partite disputate nel corso della giornata dai vari atleti.

Per ovviare a questa situazione di estrema emergenza, gli organizzatori hanno deciso che negli incontri di primo turno dei tabelloni principali non ci saranno i giudici di sedia: allo stesso tempo, in tutte le partite di primo e secondo turno sarà introdotto il super-tiebreak ai dieci punti al posto del terzo set al fine di accorciare i tempi visto l’elevatissimo numero di partite programmate.

TORNEO MASCHILE

Partite di qualificazione da disputare: 8

Partite di primo turno da disputare: 16

Partite di secondo turno da disputare: 8

Partite di doppio – primo turno: 8

TORNEO FEMMINILE

Partite di qualificazione da terminare: 3

Partite di primo turno da disputare: 16

Partite di secondo turno da disputare: 8

Partite di doppio – primo turno: 8

TOTALE PARTITE PROGRAMMATE: 75