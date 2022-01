Australian Open: Dopo 42 anni Ashleigh Barty riporta l’Australia nella finale femminile. Sfida a sorpresa contro la Collins

Ashleigh Barty ha riportato il tennis australiano in finale a Melbourne nel tabellone femminile 42 anni dopo Wendy Turnbull.

La Barty ha sconfitto nella prima semifinale dell’Australian Open Madison Keys (51) con il punteggio di 6-1 6-3. La 25enne ha concesso poco o nulla all’avversaria, impedendole ogni tentativo di rientrare in partita nel secondo set grazie a un tennis di altissima qualità e grande solidità.

Per andare a caccia di un titolo negli Australian Open che manca addirittura dal successo di Chris O’Neil nel 1978, Barty ora sfiderà Danielle Collins (30), che ha raggiunto per la prima volta una finale in un Grande Slam. La 28enne americana ha superato la polacca Iga Swiatek (9) con i parziali di 6-4 6-1.

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:30 (locale: 19:30)

(1) A. Barty vs M. Keys



GS Australian Open A. Barty [1] A. Barty [1] 6 6 M. Keys M. Keys 1 3 Vincitore: A. Barty Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Barty 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 M. Keys 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 A. Barty 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 M. Keys 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 A. Barty 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Keys 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Barty 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Keys 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Barty 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Keys 15-0 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 A. Barty 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 M. Keys 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 A. Barty 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 A. Barty 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 M. Keys 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

5 Aces 10 Double faults 161 % 28/46 1st serve in 71 % 41/5886 % 24/28 Win 1st serve 49 % 20/4167 % 12/18 Win 2nd serve 53 % 9/1767 % 4/6 Break points won 0 % 0/260 % 6/10 Net points won 36 % 4/1148 % 28/58 Receiving points won 22 % 10/4620 Winners 82 Return winners 013 Unforced errors 242 Return unforced errors 565 Total points won 39

(27) D. Collins vs (7) I. Swiatek



GS Australian Open D. Collins [27] D. Collins [27] 6 6 I. Swiatek [7] I. Swiatek [7] 4 1 Vincitore: D. Collins Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 I. Swiatek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-1 → 6-1 D. Collins 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 I. Swiatek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-0 → 4-1 D. Collins 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-0 → 4-0 I. Swiatek 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 D. Collins 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 I. Swiatek 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Collins 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 I. Swiatek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 D. Collins 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 I. Swiatek 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 D. Collins 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A 4-1 → 4-2 I. Swiatek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-0 → 4-1 D. Collins 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 I. Swiatek 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 D. Collins 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 I. Swiatek 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

7 Aces 14 Double faults 464 % 32/50 1st serve in 60 % 32/5378 % 25/32 Win 1st serve 59 % 19/3239 % 7/18 Win 2nd serve 14 % 3/2160 % 6/10 Break points won 67 % 2/386 % 6/7 Net points won 83 % 5/651 % 27/53 Receiving points won 28 % 14/5027 Winners 127 Return winners 213 Unforced errors 131 Return unforced errors 063 Total points won 40