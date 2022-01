Australian Open: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 8 (LIVE)

Australian Open (Australia), cemento – Ottavi di Finale

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(27) D. Collins vs (19) E. Mertens



Il match deve ancora iniziare

(14) S. Halep vs A. Cornet (Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))



Il match deve ancora iniziare

(32) A. de Minaur vs (11) J. Sinner (Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))



Il match deve ancora iniziare

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(20) T. Fritz vs (4) S. Tsitsipas



Il match deve ancora iniziare

K. Kanepi vs (2) A. Sabalenka



Il match deve ancora iniziare

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(9) C. Dolehide / (9) S. Sanders vs M. Kostyuk / D. Yastremska



Il match deve ancora iniziare

G. Olmos / M. Arevalo vs L. Hradecka / G. Escobar



Il match deve ancora iniziare

M. Cressy vs (2) D. Medvedev (Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))



Il match deve ancora iniziare

(7) I. Swiatek vs S. Cirstea (Ora italiana: 07:30 (locale: 17:30))



Il match deve ancora iniziare

John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

M. Giron / S. Kwon vs (10) W. Koolhof / (10) N. Skupski



Il match deve ancora iniziare

(WC) D. Sweeny / (WC) L. Tu vs (2) R. Ram / (2) J. Salisbury



Il match deve ancora iniziare

(27) M. Cilic vs (9) F. Auger-Aliassime (Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))



Il match deve ancora iniziare

Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

C. Black / R. Stubbs vs N. Bradtke / B. Schett



Il match deve ancora iniziare

(13) R. Klaasen / (13) B. McLachlan vs M. Ebden / M. Purcell (Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))



Il match deve ancora iniziare

(1) B. Krejcikova / (1) K. Siniakova vs D. Collins / D. Krawczyk



Il match deve ancora iniziare

(WC) S. Stosur / (WC) M. Ebden vs (WC) J. Fourlis / (WC) J. Kubler



Il match deve ancora iniziare

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

C. Koshis vs (WC) J. Jin



Il match deve ancora iniziare

C. Kempenaers-Pocz vs (WC) S. Saito



Il match deve ancora iniziare

(5) G. Campana Lee / (5) L. Midon vs (WC) J. Jin / (WC) E. Winter



Il match deve ancora iniziare

A. Candiotto / Y. Li vs (WC) C. Kempenaers-Pocz / (WC) T. Preston



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(5) A. Guarachi / (5) N. Melichar-Martinez vs P. Martic / S. Rogers



Il match deve ancora iniziare

(16) V. Kuzmova / (16) V. Zvonareva vs (2) S. Aoyama / (2) E. Shibahara



Il match deve ancora iniziare

B. Pera / W. Koolhof vs (2) S. Zhang / (2) J. Peers



Il match deve ancora iniziare

E. Routliffe / M. Venus vs (4) A. Guarachi / (4) T. Puetz



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(5) L. Ciric Bagaric / (5) S. Costoulas vs K. Cross / V. Mboko



Il match deve ancora iniziare

A. Xu vs C. Kuhl



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

G. Bailly vs Y. Demin



Il match deve ancora iniziare

R. Stoiber vs (6) M. Laki



Il match deve ancora iniziare

L. Boika / Y. Demin vs L. Bowden / M. Rankin



Il match deve ancora iniziare

(3) Y. Bartashevich / (3) K. Zaytseva vs A. Smejkalova / T. Valentova



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(WC) R. Gilheany / (WC) Z. Larke vs C. Fontenel / Q. Lopez



Il match deve ancora iniziare

(3) K. Zaytseva vs A. Todoni



Il match deve ancora iniziare

J. Griffioen / Z. Zhu vs (2) Y. Kamiji / (2) L. Shuker (Ora italiana: 05:00 (locale: 15:00))



Il match deve ancora iniziare

D. Ramphadi / K. Sugeno vs (2) A. Lapthorne / (2) D. Wagner (Ora italiana: 07:30 (locale: 17:30))



Il match deve ancora iniziare

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(1) A. Hewett / (1) G. Reid vs T. Egberink / B. Weekes



Il match deve ancora iniziare

G. Fernandez / S. Kunieda vs (2) J. Gerard / (2) S. Houdet



Il match deve ancora iniziare

(1) D. De Groot / (1) A. Van Koot vs D. Mathewson / K. Montjane (Ora italiana: 05:00 (locale: 15:00))



Il match deve ancora iniziare

(1) S. Schroder / (1) N. Vink vs D. Alcott / H. Davidson (Ora italiana: 07:30 (locale: 17:30))



Il match deve ancora iniziare

Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

M. Donald vs (2) M. Poljicak



Il match deve ancora iniziare

G. Pedone vs (13) L. Hovde



Il match deve ancora iniziare

C. Koshis / T. Tokac vs (2) B. Kuzuhara / (2) C. Wong



Il match deve ancora iniziare

I. Balus / P. Paukstyte vs (8) A. Blokhina / (8) L. Hovde



Il match deve ancora iniziare

Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(8) O. Pieczkowski vs Y. Rahman



Il match deve ancora iniziare

M. Kupres vs D. Salkova



Il match deve ancora iniziare

K. Miller / Y. Rahman vs M. Donald / J. Nicod



Il match deve ancora iniziare

L. Havlickova / D. Salkova vs (WC) T. Gibson / (WC) E. Micic



Il match deve ancora iniziare

Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

T. Valentova vs I. Balus



Il match deve ancora iniziare

(WC) H. Jones vs T. Nirundorn



Il match deve ancora iniziare

L. Gavrielides / A. Kukasian vs P. Brady / C. Van Schalkwyk



Il match deve ancora iniziare

(WC) H. Jones / (WC) Z. Viiala vs L. Mikrut / D. Prizmic



Il match deve ancora iniziare

Court 15 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(5) C. Ngounoue vs E. Khayrutdinova



Il match deve ancora iniziare

(13) O. Colak vs L. Alvarez Valdes



Il match deve ancora iniziare

(1) C. Ngounoue / (1) D. Shnaider vs N. Berecoechea / M. Safi



Il match deve ancora iniziare

T. Nirundorn / J. Weekes vs (6) O. Pieczkowski / (6) B. Zgola



Il match deve ancora iniziare

Court 16 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

L. Jones vs (11) K. Feldbausch



Il match deve ancora iniziare

A. Kim vs (4) J. Mensik



Il match deve ancora iniziare

M. Batyutenko / G. Gandolfi vs (3) G. Debru / (3) K. Feldbausch



Il match deve ancora iniziare

M. Andreeva / M. Rowinska vs E. Khayrutdinova / A. Sagandikova



Il match deve ancora iniziare