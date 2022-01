L’azzurro Moroni ai quarti del Challenger Città di Forlì 3. Out Pellegrino e Napolitano (con il programma di domani)

Gian Marco Moroni conquista i quarti di finale al Challenger Città di Forlì 3 al Villa Carpena. L’azzurro, top 200 del mondo a fine 2021, ha battuto Tung-Lin Wu di Taipei 7-6 (10-8) 6-3 confermandosi uno dei tennisti italiani più in forma di questo inizio di stagione. Moroni troverà venerdì prossimo il vincente del derby francese degli ottavi tra Guinard e Halys. Cade invece Andrea Pellegrino che cede allo sprint dopo una battaglia di tre set, al portoghese Ferreira Silva, 4-6 7-6 (7-5) 7-6 (7-5) negli ottavi. E in serata combatte ma esce di scena negli ottavi di finale anche l’altro azzurro Stefano Napolitano che gioca alla pari per quasi un’ora e mezza con il numero 1 del torneo, il canadese Vasek Pospisil, per arrendersi 6-3 6-4.

Impressiona, intanto, Borna Gojo. Il croato, che a Forlì ha superato le qualificazioni, ha battuto nel tabellone principale il britannico Jack Draper, fresco vincitore del Città di Forlì 2, tornando così a giocare quell’ottimo tennis che a dicembre gli aveva permesso di guidare la sua Nazionale fino alla finale di Coppa Davis.

Un po’ d’Italia c’è anche nel torneo di doppio dove la coppia formata da Agamenone e Pellegrino è nei quarti dopo aver battuto l’indiano Balaji e il polacco Drzewiecki 1-6 6-4 10-7. Proprio Agamenone, domani sarà l’unico italiano in campo in singolare; andrà a caccia di un posto nei quarti di finale, affrontando il giapponese Uchida.

Citta’ di Forli’ – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Manuel Guinard vs [2] Quentin Halys

2. Franco Agamenone vs [Q] Kaichi Uchida

3. [Q] Lukas Rosol vs [Q] Borna Gojo (non prima ore: 16:00)

4. Jay Clarke vs Cedrik-Marcel Stebe (non prima ore: 17:30)

Gencom – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Victor Vlad Cornea / Fabian Fallert vs [2] Sadio Doumbia / Fabien Reboul

2. [3] Alexander Erler / Lucas Miedler vs Jonas Forejtek / Jelle Sels

3. Quentin Halys / Albano Olivetti vs Luca Margaroli / Kacper Zuk

4. Jonathan Eysseric / Igor Zelenay vs Franco Agamenone / Andrea Pellegrino