Scott Morrison (Premier australiano): “Djokovic sarà messo sul primo aereo verso casa se non ha prove ‘sufficienti’ per un’esenzione medica dal vaccino” (Video)

Il primo ministro Scott Morrison ha avvertito che Novak Djokovic sarà rimandato a casa pochi istanti dopo essere entrato in Australia se non sarà in grado di fornire prove “sufficienti” a sostegno della sua esenzione dalla vaccinazione. Lo riporta il Daily Mail, con altre dichiarazioni del premier australiano.

“La mia opinione è che chiunque cerchi di entrare in Australia deve rispettare i nostri requisiti di frontiera”, ha detto Morrison.

“Ora Novak Djokovic, quando arriva in Australia, se non è vaccinato, deve fornire una prova accettabile che non può essere vaccinato per motivi medici per poter accedere alle stesse modalità di viaggio dei viaggiatori completamente vaccinati. Quindi aspettiamo la sua presentazione e quali prove ci fornisce per sostenerlo. Se queste prove sono insufficienti, non sarà trattato diversamente da nessun altro e sarà sul prossimo aereo per tornare a casa. Non devono esserci regole speciali per Novak Djokovic. Assolutamente no”.

“Ci sono altri casi in cui le persone hanno avuto queste esenzioni e hanno le prove adeguate per sostenere la loro richiesta in quelle circostanze. Quindi la circostanza non è unica. Il problema è se ha prove sufficienti per sostenere di aver diritto ad un’esenzione”.

Poco prima del premier, Karen Andrews (affari esteri) ha avvertito che i funzionari di frontiera potrebbero intervenire. “Mentre il governo dello stato di Victoria e Tennis Australia possono consentire a un giocatore non vaccinato di competere negli Australian Open, è il governo del Commonwealth che farà rispettare i nostri requisiti al confine australiano. Dal 15 dicembre 2021 i titolari di visto idonei completamente vaccinati possono viaggiare in Australia senza dover richiedere un’esenzione di viaggio ed entrare negli stati e nei territori idonei senza quarantena. Se un individuo in arrivo non è vaccinato, deve fornire una prova accettabile che non può essere vaccinato per motivi medici per poter accedere come i viaggiatori completamente vaccinati”.

La faccenda sta diventando davvero complessa.