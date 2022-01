ATP-WTA 500 di Adelaide: LIVE I risultati con il dettaglio del Day 2. In campo tre azzurri (LIVE)

ATP – WTA 500 di Adelaide – Hard – 1° Turno

Centre Court – Ora italiana: 01:30 (ora locale: 11:00 am)

1. [8] Elina Svitolina vs Anastasia Gasanova



2. [Q] Daria Saville vs [5] Iga Swiatek



3. Juan Manuel Cerundolo vs [WC] Alex Bolt



4. [WC] Thanasi Kokkinakis vs John Millman (non prima ore: 09:30)



5. [4] Paula Badosa vs Victoria Azarenka (non prima ore: 11:00)



Show Court 1 – Ora italiana: 01:30 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Maddison Inglis vs Shelby Rogers



2. Cori Gauff vs [Q] Ulrikke Eikeri



3. [Q] Lucia Bronzetti vs [6] Sofia Kenin



4. Jiri Vesely vs [6] Tommy Paul



5. Gianluca Mager vs [Q] Francisco Cerundolo



Court 3 – Ora italiana: 01:30 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Holger Rune vs Corentin Moutet



2. [5] Marton Fucsovics vs [Q] Egor Gerasimov



3. Misaki Doi vs Kristina Kucova



4. [Q] Despina Papamichail vs [Q] Marie Bouzkova



Court 4 – Ora italiana: 01:30 (ora locale: 11:00 am)

1. Nadiia Kichenok / Sania Mirza vs [2] Gabriela Dabrowski / Giuliana Olmos



2. Lorenzo Musetti vs [Q] Taro Daniel



3. Benjamin Bonzi vs Mikael Ymer



4. Ashleigh Barty / Storm Sanders vs [4/OSE] Cori Gauff / Catherine McNally (non prima ore: After Suitable Rest)



Court 2 – Ora italiana: 01:30 (ora locale: 11:00 am)

1. Rohan Bopanna / Ramkumar Ramanathan vs Jamie Cerretani / Fernando Romboli



2. Roberto Carballes Baena / Laslo Djere vs Soonwoo Kwon / Artem Sitak



3. Daniel Altmaier / Juan Pablo Varillas vs Steve Johnson / Yoshihito Nishioka



4. [WC] Aleksandar Vukic / Edward Winter vs Adam Taylor / Jason Taylor



