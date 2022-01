ATP Cup: l’Italia prova a rialzarsi, contro la Francia prende quota il successo di Sinner e Berrettini

L’Italia va in cerca del riscatto dopo la sconfitta subita all’esordio in ATP Cup dall’Australia. Gli azzurri, battuti a sorpresa 2-1 dai padroni di casa, sono però favoriti per il successo nel secondo confronto della competizione, che li vede opposti alla Francia. Ad aprire le danze saranno Jannik Sinner e Arthur Rinderknech. I betting analyst vedono l’altoatesino avanti per il successo, offerto a 1,15, mentre una vittoria del transalpino vale 5,75 la posta. Una vittoria per due set a zero da parte di Sinner, inoltre, è proposta a 1,52.

Subito dopo scenderà in campo Matteo Berrettini per sfidare Ugo Humbert. Il finalista di Wimbledon è favorito a 1,60, mentre un successo di Humbert è quotato 2,35. Anche il tennista romano è favorito per un rapido successo in due parziali, che si gioca a 2,50.