ATP Cup 2022: Il programma completo di Domenica 02 Gennaio 2022. In campo anche l’Italia

Il programma della seconda giornata dell’ATP Cup 2022 che inizierà nella notte tra il 1-2 Gennaio 2022.

Ken Rosewall Arena – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Roman Safiullin vs Arthur Rinderknech

2. Daniil Medvedev vs Ugo Humbert

3. Doppio

4. Jannik Sinner vs [WC] James Duckworth (non prima ore: 07:30)

5. Matteo Berrettini vs [WC] Alex de Minaur

6. Doppio

Qudos Bank Arena – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Denis Shapovalov vs John Isner

2. Felix Auger-Aliassime vs Taylor Fritz

3. Doppio

4. Jan-Lennard Struff vs Daniel Evans (non prima ore: 07:30)

5. Alexander Zverev vs Cameron Norrie

6. Doppio