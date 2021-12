Andy Murray avrà una wild card agli Australian Open

Andy Murray ha ottenuto una wild card per il tabellone principale dei prossimi Australian Open. A comunicarlo la direzione del torneo, che così ha omaggiato il 5 volte finalista del torneo.

Craig Tiley ha dichiarato: “Andy è famoso per il suo spirito combattivo, passione ed amore per il gioco, sono lieto di dargli il benvenuto a Melbourne il prossimo gennaio”.

Five-time finalist @andy_murray is awarded a main draw wildcard.

“Andy is renowned for his fighting spirit, passion and love of the game and I’m delighted to welcome him back to Melbourne in January.” – @CraigTiley

We can’t wait to see you at #AO2022, Andy 💪💙#AusOpen pic.twitter.com/pJpBy4qXQT

— #AusOpen (@AustralianOpen) December 23, 2021