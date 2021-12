Carlos Moya, coach di Nadal, ha contratto il Covid. Anche Belinda Bencic, presente ad Abu Dhabi

Rafa Nadal è tornato in Spagna dopo la trasferta ad Abu Dhabi e ha annunciato di aver contratto il virus Covid-19. Adesso anche un membro del suo staff, il coach ed ex campione a Roland Garros Carlos Moya, ha dichiarato di aver preso il virus, con sintomi tutt’altro che blandi. Scrive Moya tu Twitter: “Anch’io sono risultato positivo al Covid. Alla domenica, atterrando a Maiorca con alcuni sintomi, sono risultato negativo ad un test antigienico. Alcune ore dopo, visto che uno del team (Rafa, ndr.) era risultato positivo, mi sono recato a fare un test PRC e sono risultato positivo. Sono vaccinato con due dosi, i sintomi sono stati abbastanza forti nelle ultime 24 ore, anche se non così gravi da spingermi ad andare all’ospedale. Adesso mi sento già abbastanza meglio e spero che il peggio sia alle spalle”.

Dopo l’aggiornamento sulle proprie condizioni, Moya raccomanda prudenza a tutti: “Muovetevi con attenzione in questo periodo, non fidatevi solamente di un test antigienico se è negativo, e nemmeno che i sintomi siano lievi, nel mio caso non è stato così e anche per diverse persone che conosco e che hanno contratto il virus”.

Carlos è stato colpito in modo discretamente severo: “Avvertivo febbre, mal di testa, sudorazione, dolori a tutto il corpo e brividi, questi sono stati i sintomi più rilevanti. Sono sicuro che il vaccino mi abbia aiutato molto a non peggiorare e dover correre in ospedale”.

Il team di Nadal presente ad Abu Dhabi era composto da Rafa, Moya e Marc Lopez, Rafa Maymo e sua moglie Mery Perelló.

Auguriamo a “Charlie” e Rafa prontissima guarigione.

Buenas a todos,quería deciros que yo también he dado positivo por COVID.El domingo,al aterrizar en Mallorca y con algunos síntomas,di negativo en test de antígenos.Unas horas más tarde,al confirmarse un positivo en el equipo,fui a hacer pcr y di positivo. — Carlos Moya (@Charlymoya) December 21, 2021

Aggiornamento:

Anche Belinda Bencic, presente alla esibizione di Abu Dhabi, è tornata a casa e si è sentita male: positiva al Covid, come annuncia in un post su Twitter. “Sto avendo sintomi abbastanza severi, come febbre, dolori, brividi. Il timing di questo problema è tutt’altro che buono con gli allenamenti in viste degli Australian Open in corso. Cercherò di andare in Australia appena sarò negativa ed avrò superato il periodo di isolamento”.

Marco Mazzoni