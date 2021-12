Tanti e Tanti Auguri da Live Tennis! Felice Natale a tutti cari amici

Rivolgiamo anche quest’anno ai nostri cari lettori gli auguri di un Sereno Natale.

Grazie a tutti per averci seguito in un altro anno davvero da dimenticare per il pianeta ma non per il tennis italiano ricco di risultati splendidi.

Ci saranno poi alcune novità nel 2022 tra cui una pagina unica per seguire tutti gli azzurri in campo aggiornata giornalmente.

Gli aggiornamenti ordinari riprenderanno il prossimo 30 Dicembre.

Ancora Tanti e sinceri Auguri di Buon Natale e divertitevi mangiando con moderazione eh 😉

Auguroni amici da tutta Live Tennis