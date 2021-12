Zverev eletto sportivo dell’anno in Germania. “Voglio vincere uno Slam e diventare n.1”

Chiusura del 2021 “col botto” per Alexander Zverev. Il tedesco, n.3 del ranking mondiale, ha vinto le ATP Finals ed è stato premiato come sportivo dell’anno in Germania. Un premio prestigioso, vinto per l’ultima volta da un tennista nel 1991, quando fu Michael Stich il premiato, e precedentemente da Boris Becker per quattro volte. Un premio che motiva ancor più Sasha, come ha dichiarato in un’intervista rilasciata al canale nazionale ZDF.

“Non sono lo stesso tennista del passato. Ho giocato molti tornei nella mia carriera che mi hanno causato qualche problema a livello mentale, ma ora mi sento più maturo e con l’aiuto della tua squadra ho imparato ad affrontare le difficoltà e risolvere i problemi, questo ti rende un tennista migliore”.

“Abbiamo parlato di tante cose con persone vicine a me e questo ha cambiato tutto, completamente. Vogliamo fare le cose in modo diverso ora. Quando ero più giovane non avevo alcun controllo su ciò che veniva fatto intorno a me e agivo in un modo che non era quello giusto. Ogni decisione che prendo ora è totalmente diversa da qualche anno fa”.

I suoi obiettivi per il 2022 sono chiari, e ambiziosi: “Ho raggiunto obiettivi quando le cose andavano peggio. Se alla fine non credi in te stesso, chi lo farà? Ci sono due cose che non ho ancora raggiunto: vincere un torneo del Grande Slam e diventare il numero uno al mondo. Spero che tutto questo accada, partendo già in Australia“.

La concorrenza è forte, ma non lo spaventa: “Negli ultimi sei mesi siamo stati io, Novak e Daniil a dominare e credo che continueremo a farlo per tutta la prossima stagione. Ho acquisito molta fiducia grazie a ciò che ho ottenuto in questa stagione, il più grande miglioramento che ho fatto è stato sul piano mentale. Mi sento molto più rilassato in campo e pronto a mostrare a tutti di cosa sono capace. Battere Djokovic a Tokyo e Torino mi ha fatto sentire invincibile“.

Sasha è già proiettato a Melbourne, dove viaggerà senza il padre per le restrizioni decise da Tennis Australia relativamente al numero di persone che possono accompagnare un tennista. “In linea di massima ogni tennista può portare al massimo due accompagnatori. Ho chiesto di poter portare altre due persone, ma non mi hanno ancora confermato nulla. Tra loro non ci sarà mio padre, che starà qualche mese senza viaggiare con me”.

Zverev nell’ultimo periodo ha impressionato per l’ottima condizione fisica, la tremenda efficacia col servizio ed un tennis finalmente più rapido come tempi di gioco e più offensivo. Aver cancellato buona parte di quelle fasi interlocutorie, con scambi prolungati che lo esponevano agli affondi dei rivali, è stato decisivo per incrementare la sua pericolosità ed efficacia. Pensare al n.1 è un obiettivo ambizioso, ma vincere finalmente uno Slam è un obiettivo assai concreto per il tedesco.

Marco Mazzoni