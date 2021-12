Thiem rimanda il rientro, niente esibizione ad Abu Dhabi. Out anche Ruud, entrano Fritz e Evans

Dominic Thiem si cancella dalla ricca esibizione di Abu Dhabi. Attraverso un breve post sui propri social, annuncia di non sentirsi ancora pronto per il rientro.

“Non vedevo l’ora di tornare in campo ad Abu Dhabi, ma sento di non essere ancora pronto per competere al massimo livello. È deludente non participare all’evento quest’anno ma ho bisogno di continuare la preparazione in vista della prossima stagione. Spero di poter tornare in futuro al Mubadala World Tennis Championships”.

È arrivato anche il forfait di Casper Ruud. Gli organizzatori al posto di Thiem e Ruud hanno invitato Taylor Fritz e Dan Evans.