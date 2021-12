Un dissidente del governo cinese rafforza l’allarme: ” Peng Shuai non è al sicuro”

Il caso di Peng Shuai è ancora lungi dall’essere risolto e c’è preoccupazione da tutto il mondo. Non c’è certezza sulla sicurezza della tennista cinese dopo che ha accusato un ex vice ministro di abusi sessuali e una persona che conosce bene i modi di agire del governo cinese è estremamente preoccupata. Stiamo parlando di Teng Biao, un avvocato che lotta per i diritti umani ed è un dissidente del governo di Xi Jinping.

“Naturalmente Peng Shuai non è al sicuro. Non sta bene perché è controllata dalle autorità cinesi. Nessuno sa dove viene tenuta. Il mondo dovrebbe dare priorità ai principi morali e alla libertà prima del denaro”, ha detto in un’intervista alla CNN.

Teng Biao ha anche chiesto il boicottaggio totale delle Olimpiadi invernali, che si terranno a Pechino a febbraio. Ha anche sfidato gli atleti a lottare per i diritti umani, a prendere posizione contro i metodi del governo cinese.