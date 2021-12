Ultimo Australian Open per Samantha Stosur?

Samantha Stosur, 37 anni, è una delle grandi veterane del circuito WTA.

La tennista aussie diventata madre, e per colpa di tutte le restrizioni dovute al COVID ha dovuto ridurre notevolmente la sua partecipazione ai tornei negli ultimi tempi, con l’Australian Open 2022 probabilmente l’ultimo della sua carriera. “Molto probabilmente sarà l’ultima volta che parteciperò e voglio fare bene. Giocherò sia in singolare che in doppio e sento che sto facendo bene per arrivare ben preparata a questo appuntamento”, ha detto a TheAge.