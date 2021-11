Davis Cup Finals: La Croazia accede ai quarti. Domani sfideràl’Italia

Sarà la Croazia l’avversaria dell’Italia nei quarti di finale di Davis Cup in programma domani a Torino alle ore 16.

Nino Serdarusic ha sconfitto Fabian Maroszan in due set regalando la vittoria che serviva alla squadra croata per vincere il Gruppo D (la vittoria per 3-0 contro l’Australia la rende irraggiungibile per i magiari).