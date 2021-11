Calendario ATP 2022: Ufficiale fino a Wimbledon. Roma si giocherà l’8 maggio 2022

E’ stato reso noto questo pomeriggio il calendario ATP 2022 fino al torneo di Wimbledon che inizierà il prossimo 27 Giugno.

Il torneo di Roma si disputerà dall’8 maggio.

Il Roland Garros si giocherà dal prossimo 22 maggio.

Escluso Roma non ci sono tornei italiani fino a Luglio. Cagliari non è più presente dopo la licenza annuale.







OT H E R I N F O R M AT I O N

DUE TO CIRCUMSTANCES RELATED TO COVID-19, THE ASB CLASSIC EVENT IN AUCKLAND HAS BEEN CANCELLED

• = ONE-YEAR TEMPORARY TOURNAMENT LICENSE

¹ SUNDAY START ³ TUESDAY START ⁴ WEDNESDAY START 5

*GRAND SLAMS AND DAVIS CUP ARE NOT ATP EVENTS