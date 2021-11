Novak Djokovic dovrà sciogliere in questi giorni la riserva per l’Australian Open

La stagione 2021 non è ancora finita – ci sono le finali di Coppa Davis, che iniziano questo giovedì – ma ormai siamo in un vero e proprio conto alla rovescia verso gli Australian Open. Il governo del paese richiede vaccinazioni complete per chiunque voglia prendere parte all’evento (o entrare nel paese), quindi Novak Djokovic, che ha ancora non ha deciso se giocare meno il torneo, dovrà prendere una decisione presto.

“La matematica è semplice. Le liste degli Australian Open si chiudono il 6 dicembre, ma quelle dell’ATP Cup qualche giorno prima, quindi in questi giorni dovrà decidere. Infatti, se vorrà viaggiare in Australia dovrà fare il vaccino questa settimana,” dichiara Todd Woodbridge, ex numero uno del mondo in doppio e collegato alla struttura organizzativa dell’evento.

Craig Tiley, direttore del torneo, è sicuro che Djokovic giocherà l’evento. “Non vorrà iniziare l’anno mancando un Grand Slam, ipotecando fin dall’inizio la possibilità di completare il Grande Slam del calendario nel 2022. La squadra di Novak è consapevole di tutti i passi e le procedure, ma non so se giocherà o meno”.