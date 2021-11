ATP Finals 2021 – Torino: Novak Djokovic parte bene. Battuto Ruud in due set dopo aver sofferto nel primo parziale

Sono serviti alcuni game di riscaldamento a Novak Djokovic (ATP 1) per entrare nel clima delle ATP Finals. Nel primo match del proprio gruppo il serbo ha piegato la resistenza di Casper Ruud (8) in due set col punteggio di 7-6 (7/4) 6-2, nonostante un inizio tutt’altro che brillante.

Nole è infatti finito sotto subito ad inizio match, subendo il break del norvegese in entrata. Col passare dei minuti però è venuta fuori la maggior caratura tecnica di Djokovic, che ha dapprima recuperato il game di svantaggio e poi ha chiuso la prima frazione al tie-break dopo aver mancato palla set sul5 a 4 e battuta a disposizione.

Un colpo duro per Ruud, che si è letteralmente spento nella seconda frazione, lasciando via libera al numero uno al mondo, che ha potuto così festeggiare il primo successo in questa edizione.

ATP ATP Tour Finals Turin Djokovic N. Djokovic N. 7 6 Ruud C. Ruud C. 6 2 Vincitore: Djokovic N. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Djokovic N. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 Ruud C. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Djokovic N. 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Ruud C. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Djokovic N. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Ruud C. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Djokovic N. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Ruud C. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 Ruud C. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Djokovic N. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Ruud C. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Djokovic N. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Ruud C. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Djokovic N. 15-0 40-0 3-3 → 4-3 Ruud C. 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Djokovic N. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Ruud C. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Djokovic N. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Ruud C. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Djokovic N. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

10 ACES 90 DOUBLE FAULTS 439/53 (74%) FIRST SERVE 43/69 (62%)35/39 (90%) 1ST SERVE POINTS WON 27/43 (63%)6/14 (43%) 2ND SERVE POINTS WON 11/26 (42%)0/1 (0%) BREAK POINTS SAVED 2/5 (40%)10 SERVICE GAMES PLAYED 1016/43 (37%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 4/39 (10%)15/26 (58%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 8/14 (57%)3/5 (60%) BREAK POINTS CONVERTED 1/1 (100%)10 RETURN GAMES PLAYED 1011/15 (73%) NET POINTS WON 9/15 (60%)23 WINNERS 2313 UNFORCED ERRORS 2041/53 (77%) SERVICE POINTS WON 38/69 (55%)31/69 (45%) RETURN POINTS WON 12/53 (23%)72/122 (59%) TOTAL POINTS WON 50/122 (41%)206 km/h MAX SPEED 215 km/h189 km/h1ST SERVE AVERAGE SPEED 198 km/h146 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 157 km/h