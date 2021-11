Shapovalov e Auger-Aliassime danno forfait in Coppa Davis

Denis Shapovalov e Felix Auger Aliassime, le due figure principali del tennis canadese che hanno aiutato la squadra a raggiungere la finale di Coppa Davis nel 2019, hanno annunciato questa domenica in modo sorprendente che non giocheranno nell’edizione 2021 dell’evento, che prenderà il via la prossima settimana a Madrid, Torino e Innsbruck.

Con Milos Raonic ancora infortunato, la squadra canadese è quindi gravemente amareggiata e senza aspirazioni reali di ripetere i successi del 2019, quando persero contro la Spagna solo in finale.