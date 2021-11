Masters 1000 Parigi Bercy: Sonego parte bene, ma sbaglia troppo dal secondo set e cede in tre set a Fritz

Lorenzo Sonego saluta il Masters 1000 di Parigi Bercy, sconfitto in tre set da Taylor Fritz, 3-6 6-2 6-3 lo score finale. L’americano conferma il suo ottimo stato di forma in quest’autunno, ma è una sconfitta amara perché l’azzurro era partito molto bene, dominando il primo set grazie ad un’ottima prestazione al servizio e al suo “solito” un tennis energetico, in spinta, aggressivo. All’inizio del secondo Lorenzo si è come “imballato” commettendo troppi errori prima col rovescio e poi anche col diritto, proprio nel momento in cui Fritz è salito con la risposta. Da lì in avanti il match è stato in mano all’americano, che ha operato il break anche nel terzo set al sesto game, volando verso il successo. Peccato perché Lorenzo era partito molto bene, c’era spazio per portarla a casa e proseguire la corsa nel 1000 francese.

Il calo di “Sonny” è arrivato all’improvviso, senza che Taylor abbia fatto qualcosa di veramente diverso o incisivo. È come se i due errori gratuiti l’avessero innervosito, o tolto qualche sicurezza. Il momento “no” è arrivato quando non doveva arrivare: già da metà del primo set, Fritz era salito al servizio, ma alla risposta ancora non trovava profondità e precisione, come gli è accaduto spesso nelle ultime settimane portandolo ad ottimi risultati. Nel primo game in risposta del secondo set, ha centrato bene due risposte, e nel secondo altrettante. Lì ha preso evidentemente fiducia, e strappato un break quasi senza colpo ferire, ha continuato a servire bene e poi rispondere con efficacia, tanto che il suo tennis non è più calato. Invece Sonego ha continuato piuttosto male il secondo parziale dopo aver ceduto il servizio. Ha perso veloce, troppo veloce, senza aver la chance di riaprire il set.

Nel terzo ha iniziato meglio, almeno col servizio, ma il break patito ha spaccato definitivamente la partita. Si è preso rischi il piemontese, come è solito fare, ma nel break subito nel terzo set ha rischiato oggettivamente troppo sulle ultime due palle decisive. Ha sparato a tutta cercando il vincente da posizioni non facili, e questo purtroppo l’ha pagato caro. Del resto, è in pieno “Sonego style”, giocarsi la partita di petto, a viso aperto. Solo con questo coraggio ed energia Lorenzo è riuscito ad ottenere risultati straordinari, quindi non è giusto puntargli contro il dito per questo. L’unico appunto tecnico, visto che Fritz soffre sulla palla bassa col diritto (per via di una impugnatura tutt’altro che ottimale), avrebbe potuto cercare con più frequenza un taglio di rovescio lungo linea, per solleticare quell’esecuzione che il rivale non governa al meglio.

Sembra in buona forma atletica l’azzurro, ma con qualche calo d’intensità – che lui purtroppo paga sempre molto caro – nonostante una stagione molto lunga e faticosa. Speriamo che riesca a ritrovare il massimo della condizione in Davis, dove il suo apporto potrebbe essere importante. E un fighter come lui, è Davisman per eccellenza.

Marco Mazzoni

La cronaca del match

Sonego inizia al servizio. Scatta bene dai blocchi, sicuro con la prima vince a 15 il primo game, e spinta veloce anche in risposta, con Fritz che prende ritmo col servizio ma sbaglia qualcosa col rovescio, anche grazie ai cambi di taglio dell’azzurro. Si procura una immediata palla break Lorenzo ai vantaggi, ma affossa malamente la risposta in rete. Il game è durissimo, Sonego strappa un’altra palla break e stavolta il BREAK se lo prende! Gran diritto lungo linea da sinistra, sorprende l’americano, reduce dalla finale persa in Russia. 2-0 Sonego, ottimo avvio, molto rapido con i piedi e prontissimo a correre avanti nel campo. Consolida il vantaggio, con 4 punti di fila dallo 0-30, 3-0 Sonego, davvero molto positivo il piemontese. Taylor nel quarto game rompe gli indugi, è più aggressivo e corre anche avanti, per tenere “fermo” Sonego dietro la riga di fondo. Muove lo score l’americano, sotto 1-3. Il set scorre via velocissimo, senza altri sussulti. Lorenzo serve per il primo set avanti 5-3. Ottima prima esterna per iniziare il game, Fritz non la tiene in campo. L’americano cerca di pungere il rovescio dell’azzurro, ma appena si gira sul diritto Lorenzo tira forte e incrociato, e Fritz non contiene. 30-0 e 40-0, tre Set Point! Cancella il primo Fritz con una bella risposta di rovescio, fulminante. Ace sulla seconda, il quarto del match. 6-3 Sonego. Un set giocato molto bene, un solo break ma è stato praticamente perfetto nei propri game, pochi errori e tennis vivace (84% di punti vinti con la prima e 73% di prime in campo).

Secondo set, scatta l’americano con la battuta. Sul finale del primo parziale ha preso ritmo con la 1a palla, e continua a servire bene. Anche Sonego gioca sicuro col servizio fino a metà del quarto game. Un errore ed una risposta perfetta di Fritz lo portano a palla break, la prima del match. La cancella l’azzurro con un gran servizio, preciso, salendo poi 2 pari. Anche nel sesto game, Sonego è in difficoltà nel turno di servizio. 15-30 e poi un errore lo condanna al 15-40. Altre due palle break per l’americano. Si scambia, sbaglia per primo Sonego. BREAK Fritz, un po’ “regalato” dall’azzurro al californiano con un paio di errori non forzati. 4-2 e servizio per Taylor, che ora sembra in controllo del match, tanto che con quattro spallate vola 5-2. È cresciuto in risposta, pochi errori, mentre Sonego ha ricavato meno con la prima e soprattutto ha concesso errori gratuiti da fondo campo. È un momento tutto pro-Fritz: Sonego sbaglia sotto rete, Fritz stecca la risposta ma, beffarda, resta in campo. 0-30 e 10 punti di fila per lui. Diventano 11 sull’errore in spinta di Lorenzo, per lo 0-40 e 3 Set Point. Smorzata e pallonetto, cancella la prima chance. Si prende di forza il secondo Taylor, ottima risposta e via a comandare di ritmo. 6-2 Fritz in 31 minuti. Tutto troppo rapido per l’americano, bravo a prendere fiducia, ma netto il calo dell’azzurro, improvviso e repentino.

Terzo set, inizia Fritz al servizio, e continua a martellare in sicurezza. Con due Ace scatta avanti (e quinto game vinto di fila dal 2 pari). Sonego serve, è indispensabile tenere questo game, dare un segnale di vita nel match. Ma Taylor è “on fire”, risposta profonda e poi diritto in contro balzo imprendibile, a castigare una discesa a rete un po’ frettolosa. Da fondo Sonego è in grande difficoltà, soprattutto col rovescio. 15-30 e seconda di servizio… Per fortuna di Lorenzo la palla dell’americano è fuori di poco. Urla l’azzurro dopo aver piazzato una prima a tutta al T. Interrompe la striscia negativa Sonego, da 15-30 vince il game, 1 pari. Nel quinto game, Fritz si imballa col diritto. Ne sbaglia 2, e crolla 30-40, palla break per Sonego! Si prende un grande rischio l’americano, infila un diritto lungo linea da sinistra perfetto. Si salva Fritz, si porta 3-2 avanti. Ora Sonego è tornato offensivo, il diritto più incisivo, è rapido a verticalizzare il gioco e chiudere di prepotenza, ma anche la risposta di Taylor è pungente. È il momento migliore del match perché entrambi gioca bene, intenso e veloce. Arriva un duro scambio, Lorenzo si prende un rischio esagerato nel cercare il vincente col diritto scappando a sinistra. È palla break per Fritz… e niente prima in campo per l’azzurro. Comanda Sonego, ma cerca di chiudere troppo l’angolo per un incrociato che finisce in corridoio. BREAK Fritz, agevolato anche da un paio di nastri fortunati ad inizio gioco. Serve 4-2 avanti il californiano, e la prima lo sostiene. Niente, troppi errori per Sonego adesso, anche nello scambio va lungo, sono regali su di un piatto d’argento per Fritz, che con un Ace consolida il vantaggio, sul 5-2 è ad un passo dalla vittoria. Resta in scia Lorenzo, 3-5, ora l’americano serve per chiudere. Sul 15 pari una palla dell’americano tocca la riga di un niente… era la chance per rientrare. Arriva il doppio fallo! Il primo del suo match, avverte la tensione. Ma poi si butta avanti e chiude con uno smash non così comodo. 40-30 e primo Match Point! Lungo scambio, il primo a rischiare è l’americano, ma il diritto è di poco fuori. Tre errori dell’americano nel game. Si butta ancora avanti, difende bene la rete con volée precise. Conquista il secondo match point. Lungo scambio, ha più coraggio Lorenzo, avanza e chiude da tre quarti campo. Alza il ritmo Taylor, sbaglia Sonego. Terzo Match Point. Chiude Fritz, vince in rimonta. Peccato per “Sonny”, c’era lo spazio per poterla vincere.

ATP ATP Paris Sonego L. Sonego L. 6 2 3 Fritz T. Fritz T. 3 6 6 Vincitore: Fritz T. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Fritz T. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 3-5 → 3-6 Sonego L. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Fritz T. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Sonego L. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Fritz T. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Sonego L. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Fritz T. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Sonego L. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Fritz T. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Sonego L. 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 2-6 Fritz T. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Sonego L. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Fritz T. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Sonego L. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Fritz T. 15-0 30-0 1-1 → 1-2 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Fritz T. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 Fritz T. 0-15 15-15 30-15 5-2 → 5-3 Sonego L. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Fritz T. 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Sonego L. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Fritz T. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 Sonego L. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Fritz T. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

7 ACES 52 DOUBLE FAULTS 143/74 (58%) FIRST SERVE 52/78 (67%)28/43 (65%) 1ST SERVE POINTS WON 41/52 (79%)18/31 (58%) 2ND SERVE POINTS WON 16/26 (62%)2/5 (40%) BREAK POINTS SAVED 2/3 (67%)13 SERVICE GAMES PLAYED 1311/52 (21%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 15/43 (35%)10/26 (38%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 13/31 (42%)1/3 (33%) BREAK POINTS CONVERTED 3/5 (60%)13 RETURN GAMES PLAYED 138/13 (62%) NET POINTS WON 12/17 (71%)28 WINNERS 2923 UNFORCED ERRORS 1646/74 (62%) SERVICE POINTS WON 57/78 (73%)21/78 (27%) RETURN POINTS WON 28/74 (38%)67/152 (44%) TOTAL POINTS WON 85/152 (56%)218 km/h MAX SPEED 221 km/h206 km/h1ST SERVE AVERAGE SPEED 197 km/h164 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 151 km/h