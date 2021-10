Masters 1000 Parigi Bercy: I risultati con il dettaglio del Turno Decisivo di Qualificazione. Gianluca Mager nel Md. Fuori Musetti ma è lucky loser e Seppi (con il tabellone aggiornato)

Md

(1) Djokovic, Novak vs Bye

Fucsovics, Marton vs Fognini, Fabio

Mannarino, Adrian vs Basilashvili, Nikoloz

(Q) Kecmanovic, Miomir vs (15) Monfils, Gael

(10) Norrie, Cameron vs Delbonis, Federico

Krajinovic, Filip vs Opelka, Reilly

Sonego, Lorenzo vs Fritz, Taylor

Bye vs (5) Rublev, Andrey

(3) Tsitsipas, Stefanos vs Bye

Harris, Lloyd vs de Minaur, Alex

Djere, Laslo vs (LL) Musetti, Lorenzo

Duckworth, James vs (14) Bautista Agut, Roberto

(9) Auger-Aliassime, Felix vs (Q) Mager, Gianluca

(WC) Murray, Andy vs (Q) Brooksby, Jenson

(Q) Paul, Tommy vs Struff, Jan-Lennard

Bye vs (7) Hurkacz, Hubert

(6) Ruud, Casper vs Bye

Bublik, Alexander vs Evans, Daniel

Tiafoe, Frances vs (Q) Giron, Marcos

Millman, John vs (11) Schwartzman, Diego

(16) Dimitrov, Grigor vs (WC) Gasquet, Richard

Khachanov, Karen vs (Q) Ymer, Mikael

Lajovic, Dusan vs McDonald, Mackenzie

Bye vs (4) Zverev, Alexander

(8) Sinner, Jannik vs Bye

(WC) Herbert, Pierre-Hugues vs Alcaraz, Carlos

(Q) Gaston, Hugo vs (WC) Rinderknech, Arthur

Paire, Benoit vs (12) Carreno Busta, Pablo

(13) Karatsev, Aslan vs Korda, Sebastian

Cilic, Marin vs Davidovich Fokina, Alejandro

Ivashka, Ilya vs Ramos-Vinolas, Albert

Bye vs (2) Medvedev, Daniil

Masters 1000 Parigi Bercy (Francia) – TD Qualificazione, cemento (al coperto)

ATP ATP Paris Paul T. Paul T. 4 6 6 Popyrin A. Popyrin A. 6 4 3 Vincitore: Paul T. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Popyrin A. 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 Paul T. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 Popyrin A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 Paul T. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Popyrin A. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 4-1 Paul T. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Popyrin A. 0-15 15-15 15-30 30-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Paul T. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Popyrin A. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Paul T. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Popyrin A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Paul T. 0-15 15-15 15-30 30-40 4-3 → 4-4 Popyrin A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Paul T. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Popyrin A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Paul T. 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 3-1 Popyrin A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Paul T. 0-15 15-15 15-30 40-30 1-0 → 2-0 Popyrin A. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Paul T. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Popyrin A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Paul T. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Popyrin A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Paul T. 15-0 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Popyrin A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 3-1 → 3-2 Paul T. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Popyrin A. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Paul T. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Popyrin A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

1. [1] Tommy Paulvs [13] Alexei Popyrin

2. Hugo Gaston vs [8] Lorenzo Musetti



ATP ATP Paris Gaston H. Gaston H. 3 6 6 Musetti L. Musetti L. 6 3 4 Vincitore: Gaston H. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Gaston H. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Musetti L. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Gaston H. 15-0 30-0 30-15 40-0 4-3 → 5-3 Musetti L. 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Gaston H. 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Musetti L. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Gaston H. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Musetti L. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Gaston H. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Musetti L. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Gaston H. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Musetti L. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Gaston H. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Musetti L. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Gaston H. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Musetti L. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Gaston H. 0-15 15-15 30-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Musetti L. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Gaston H. 15-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Musetti L. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Gaston H. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Musetti L. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Gaston H. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Musetti L. 0-15 0-30 15-30 30-40 1-3 → 2-3 Gaston H. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Musetti L. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Gaston H. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Musetti L. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. [3] Jenson Brooksby vs [14] Roberto Carballes Baena (non prima ore: 14:30)



ATP ATP Paris Brooksby J. Brooksby J. 5 6 6 Carballes Baena R. Carballes Baena R. 7 4 3 Vincitore: Brooksby J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Brooksby J. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Carballes Baena R. 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Brooksby J. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-2 → 4-3 Carballes Baena R. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Brooksby J. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 Carballes Baena R. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 Brooksby J. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 Carballes Baena R. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Brooksby J. 15-0 15-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Carballes Baena R. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Brooksby J. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Carballes Baena R. 15-0 15-15 30-15 4-3 → 4-4 Brooksby J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Carballes Baena R. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Brooksby J. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Carballes Baena R. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Brooksby J. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Carballes Baena R. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Brooksby J. 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Carballes Baena R. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 5-7 Brooksby J. 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 Carballes Baena R. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-5 → 5-5 Brooksby J. 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 Carballes Baena R. 15-0 30-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Brooksby J. 15-0 30-0 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Carballes Baena R. 0-15 0-30 15-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 Brooksby J. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Carballes Baena R. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Brooksby J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Carballes Baena R. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Brooksby J. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

4. Yoshihito Nishioka vs [9] Gianluca Mager



ATP ATP Paris Nishioka Y. Nishioka Y. 6 1 2 Mager G. Mager G. 3 6 6 Vincitore: Mager G. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Mager G. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Nishioka Y. 15-0 15-15 30-15 1-5 → 2-5 Mager G. 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Nishioka Y. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 1-3 → 1-4 Mager G. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Nishioka Y. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Mager G. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Nishioka Y. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Mager G. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Nishioka Y. 15-0 30-15 30-30 40-30 0-5 → 1-5 Mager G. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-4 → 0-5 Nishioka Y. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 Mager G. 0-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Nishioka Y. 15-0 15-15 15-30 0-1 → 0-2 Mager G. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Nishioka Y. 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Mager G. 15-0 30-0 40-15 5-2 → 5-3 Nishioka Y. 0-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Mager G. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A A-40 4-1 → 4-2 Nishioka Y. 15-0 30-0 3-1 → 4-1 Mager G. 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Nishioka Y. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Mager G. 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Nishioka Y. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Marcos Giron vs Norbert Gombos



ATP ATP Paris Giron M. Giron M. 6 7 Gombos N. Gombos N. 1 5 Vincitore: Giron M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Giron M. 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 Gombos N. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Giron M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Gombos N. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Giron M. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 4-4 Gombos N. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Giron M. 15-0 30-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 4-2 Gombos N. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 Giron M. 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Gombos N. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Giron M. 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Gombos N. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Giron M. 15-0 30-0 15-0 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 Gombos N. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Giron M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Gombos N. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Giron M. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Gombos N. 15-0 30-0 1-0 → 1-1 Giron M. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. Andreas Seppi vs Mikael Ymer (non prima ore: 13:00)



ATP ATP Paris Seppi A. Seppi A. 2 1 Ymer M. Ymer M. 6 6 Vincitore: Ymer M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Seppi A. 15-0 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 Ymer M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Seppi A. 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Ymer M. 0-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Seppi A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Ymer M. 0-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Seppi A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Ymer M. 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Seppi A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Ymer M. 0-15 15-15 30-15 30-30 2-3 → 2-4 Ymer M. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 Ymer M. 0-15 15-15 15-30 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Seppi A. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Ymer M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Seppi A. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

3. [6] Dominik Koepfer vs [11] Miomir Kecmanovic