Jannik Sinner dopo la finale conquistata ad Anversa: “Cercherò di fare del mio meglio sia a Vienna che a Parigi Bercy per qualificarmi per Torino” (con il video della partita)

Jannik Sinner : “Sono felicissimo di essere in finale: mi piace giocare indoor e questo campo è molto simile a quello di Sofia dove ho vinto il titolo due volt. Sono legato a questo torneo perché è qui che ho giocato la mia prima semifinale. Domenica spero sia un’altra grande giornata ma comunque sono soddisfatto del mio livello di gioco. Torino? Certo che c’è nella mia testa ma la strada è ancora lunga. Ci sono altri giocatori fortissimi che hanno lo stesso obiettivo, quindi non dipende solo da me. Cercherò di fare del mio meglio sia a Vienna che a Parigi Bercy”.