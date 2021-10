Masters e WTA 1000 Indian Wells: Il programma di Venerdì 15 Ottobre 2021

STADIUM 1 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [29] Nikoloz Basilashvili vs [2] Stefanos Tsitsipas

2. [31] Taylor Fritz vs [3] Alexander Zverev

3. [27] Victoria Azarenka vs [24] Jelena Ostapenko (non prima ore: 03:00)

4. [12] Ons Jabeur vs [21] Paula Badosa

STADIUM 2 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 6:00 pm)

1. Aslan Karatsev / Andrey Rublev vs Tim Puetz / Michael Venus

2. [7] John Peers / Filip Polasek vs [8] Ivan Dodig / Marcelo Melo