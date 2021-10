Challenger Napoli 2 – Ercolano: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 1. In campo diversi azzurri (LIVE)

CHALLENGER Napoli 2 Ercolano (Italia) – 1° Turno TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [1] Evan Furnessvs [WC] Massimo Junior Del Carmine

2. Luciano Darderi vs [8] Filip Misolic



Il match deve ancora iniziare

3. Mirza Basic vs [6] Andrej Martin (non prima ore: 13:30)



Il match deve ancora iniziare

4. Lorenzo Giustino vs Nino Serdarusic



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Mariano Tammaro vs [5] Jonas Forejtek



Il match deve ancora iniziare

2. [3] Alexander Ritschard vs [6] Filip Cristian Jianu



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Jacopo Berrettini vs Manuel Guinard (non prima ore: 13:30)



Il match deve ancora iniziare

4. Duje Ajdukovic vs Flavio Cobolli



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Javier Barranco Cosano vs Giovanni Fonio



CH CH Napoli 2 Barranco Cosano J. • Barranco Cosano J. 30 0 Fonio G. Fonio G. 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Barranco Cosano J. 15-0 30-0 0-1 Fonio G. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [1] Evan Furness OR [WC] Massimo Junior Del Carmine vs Louis Wessels OR [7] Alvaro Lopez San Martin

3. [4] Javier Barranco Cosano OR Giovanni Fonio vs [WC] Mariano Tammaro OR [5] Jonas Forejtek

Court 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Louis Wessels vs [7] Alvaro Lopez San Martin



Il match deve ancora iniziare