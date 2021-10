Masters 1000 Indian Wells: Il Tabellone Principale. Sono sei gli azzurri al via

Masters 1000 Indian Wells (USA) – Parte Alta, cemento

(1) Medvedev, Daniil vs Bye

McDonald, Mackenzie vs Duckworth, James

Giron, Marcos vs Qualifier

Bye vs (27) Krajinovic, Filip

(23) Dimitrov, Grigor vs Bye

Altmaier, Daniel vs Querrey, Sam

(PR) Kohlschreiber, Philipp vs Daniel, Taro

Bye vs (16) Opelka, Reilly

(9) Shapovalov, Denis vs Bye

Pospisil, Vasek vs (WC) Wolf, J.J.

Qualifier vs (WC) Svajda, Zachary

Bye vs (19) Karatsev, Aslan

(32) Korda, Sebastian vs Bye

Paire, Benoit vs Tiafoe, Frances

Popyrin, Alexei vs Kecmanovic, Miomir

Bye vs (8) Hurkacz, Hubert

(4) Rublev, Andrey vs Bye

Taberner, Carlos vs Munar, Jaume

Paul, Tommy vs Lopez, Feliciano

Bye vs (28) Lajovic, Dusan

(21) Norrie, Cameron vs Bye

Monteiro, Thiago vs Sandgren, Tennys

Kwon, Soonwoo vs Pella, Guido

Bye vs (15) Bautista Agut, Roberto

(11) Schwartzman, Diego vs Bye

Qualifier vs Djere, Laslo

Nishikori, Kei vs Qualifier

Bye vs (18) Evans, Daniel

(26) Harris, Lloyd vs Bye

Davidovich Fokina, Alejandro vs Johnson, Steve

Qualifier vs Carballes Baena, Roberto

Bye vs (6) Ruud, Casper

Masters 1000 Indian Wells (USA) – Parte Bassa, cemento

Kudla, Denisvs QualifierCoria, Federicovs Nakashima, BrandonBye vs (31) Fritz, Taylor

(20) Isner, John vs Bye

Delbonis, Federico vs Nishioka, Yoshihito

(WC) Sock, Jack vs Millman, John

Bye vs (10) Sinner, Jannik

(14) Monfils, Gael vs Bye

Fucsovics, Marton vs Mager, Gianluca

Anderson, Kevin vs Thompson, Jordan

Bye vs (17) Sonego, Lorenzo

(30) Alcaraz, Carlos vs Bye

(WC) Murray, Andy vs Mannarino, Adrian

Qualifier vs Brooksby, Jenson

Bye vs (3) Zverev, Alexander

(7) Auger-Aliassime, Felix vs Bye

Ramos-Vinolas, Albert vs Musetti, Lorenzo

Gerasimov, Egor vs Qualifier

Bye vs (29) Basilashvili, Nikoloz

(24) Khachanov, Karen vs Bye

Koepfer, Dominik vs Ruusuvuori, Emil

Bagnis, Facundo vs Qualifier

Bye vs (12) Carreno Busta, Pablo

(13) Garin, Cristian vs Bye

(WC) Rune, Holger Vitus Nodskov vs Qualifier

Qualifier vs Andujar, Pablo

Bye vs (22) de Minaur, Alex

(25) Fognini, Fabio vs Bye

Struff, Jan-Lennard vs Galan, Daniel Elahi

Martinez, Pedro vs Qualifier

Bye vs (2) Tsitsipas, Stefanos