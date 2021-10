Atp 250 Sofia: Sinner vede la semifinale, Mager cerca l’impresa in quota contro Monfils

Jannik Sinner vuole centrare la semifinale dell’Atp di Sofia per difendere il titolo vinto lo scorso anno. Secondo gli esperti è lui il favorito nei quarti di finale contro James Duckworth. La vittoria dell’azzurro, riporta agipronews, si gioca a 1,25 contro il 3,80 dell’australiano vincente però nell’ultimo precedente a Toronto.

Un altro italiano sogna l’accesso nella semifinale del torneo bulgaro: è Gianluca Mager che parte con sfavorito nel pronostico e cerca l’impresa contro Gael Monfils. Per i bookie, nonostante un periodo non di grandissima forma, il francese parte nettamente avanti in quota a 1,28 mentre sale a 3,60 il successo del nativo di Sanremo.