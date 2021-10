Archeo Tennis: 1 ottobre 1988, Steffi Graf completa il Golden Slam a Seoul

Novak Djokovic poche settimane fa è arrivato ad un passo dal completare un leggendario Grande Slam nel maschile. Oggi, 1 ottobre, ricorre l’anniversario dell’ultimo Golden Slam, realizzato dalla tedesca Steffi Graf nel 1988.

Steffi in quella stagione fu praticamente ingiocabile. 19 anni, incredibilmente veloce e potente in campo, tiranneggiò per tutta stagione. Si impose agli Australian Open superando in finale Chris Evert (6-1 7-6), cedendo solo 29 games in tutto il torneo. A inizio giugno trionfò a Roland-Garros, dando una dimostrazione di forza brutale nell’intero torneo. La “povera” Natasha Zvereva subì una terribile umiliazione, sconfitta 6-0 6-0 nella finale del Grande Slam più breve della storia del tennis: 32 minuti! Steffi perse 20 games nei sette match disputati, 9 dei quali contro Sabatini in semifinale. La corsa di Steffi continuò anche a Wimbledon, dove superò la leggendaria Martina Navratilova (5-7 6-2 6-1). Inarrestabile, Graf dominò per tutta l’estate, completando il Grande Slam a New York, dove sconfisse in finale Gabriela Sabatini (6-3 3-6 6-1). Lo Slam di Steffi fu il primo dal 1970 e ultimo in assoluto.

Per entrare ancor più nella leggenda, Steffi volò in Corea del Sud per i Giochi Olimpici, tornati disciplina ufficiale dopo il torneo sperimentale di Los Angeles 1984 (vinto da due giovanissimi Stefan Edberg e proprio Steffi Graf, con Canè e Reggi bronzo). Il torneo si disputò presso il Seoul Olympic Park Tennis Center. Il tennis tornava nel programma ufficiale dopo una lunghissima essenza, dai Giochi dal 1924. L’11 maggio 1987, il CIO decise di includere nuovamente il tennis ai giochi, riconoscendo ufficialmente per la prima volta la fine del dilettantismo.

All’avvio dei giochi, Steffi era nettamente la favorita, ma lei stessa si disse “molto stanca” una volta sbarcata in Corea, solo 10 giorni dopo la vittoria a US Open, torneo piuttosto stressante per le condizioni di caldo umido patite a NY. “So che mi considerano la favorita, ma non aspetto troppo da me stessa” dichiara la giovane tedesca alla stampa nazionale. Dopo un avvio “lento” per i suoi standard stratosferici tenuti nella stagione, la sua condizione migliora match dopo match. In semifinale mostrò di nuovo quel diritto terrificante che scardinava sistematicamente la difesa di ogni rivale, schiacciando il tennis brillante ma troppo leggero di Zina Garrison (6-0 6-2 lo score). In finale, ecco di nuovo Gabriela Sabatini, l’unica tennista capace di metterla in difficoltà in stagione.

L’argentina partì molto bene, strappando un break alla tedesca sul 2 pari. Non si fece attendere la reazione di Steffi, che lasciò correre il braccio, operò il contro break e si impose 6-3 nel primo parziale, chiudendo il set con un Ace. Nel secondo set Graf strappò il game di servizio a Sabatini nel quinto game, volando verso il successo (6-3) e mettendosi al collo l’oro Olimpico.

“Sentivo che avrei vinto dopo quel quinto game del secondo set”, dichiarò Steffi, “ma in realtà ho avuto ottime sensazione già dopo il primo set. Mi piaceva il modo in cui giocavo, mi sentivo totalmente a mio agio Sono molto emozionata, credo di aver raggiunto qualcosa che non molte persone dopo di me riusciranno a ripetere. È fantastico”.

Steffi era stata facile profeta. Nessun tennista, uomo o donna, è riuscita a ripetere la sua impresa, il Golden Slam. Tra i tantissimi record ottenuti in carriera dalla tedesca, aver realizzato il Golden Slam resta sicuramente il più impressionante e prestigioso.

Ecco il video della finale Olimpica Graf vs. Sabatini.

Marco Mazzoni