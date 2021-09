L’incredibile storia di Mark Philipoussis. “Dalle Stelle alle Stalle” in pochi anni

Dalla gloria all’inferno in un batter d’occhio. Questo è ciò che Mark Philipoussis ha vissuto a causa di una catena di decisioni sbagliate in termini di gestione del denaro e un’odissea di infortuni, che lo ha portato a cadere in una profonda depressione e a vivere situazioni estreme a livello economico, costretto a cose che non avremmo mai potuto immaginare per un atleta d’élite. L’australiano ha rivelato alcuni degli episodi più oscuri della sua vita, vissuti tra il 2006 e il 2009, in un programma televisivo del suo paese, SAS Australian Channel 7, come riportato da Fox. Sono stati tre anni in cui gli infortuni gli hanno impedito di gareggiare ed è stato per lui impossibile mantenere lo stile di vita irrazionale che aveva condotto fino a quel momento.

“Quando sei un atleta d’élite, l’ultima cosa a cui pensi è che potresti avere problemi finanziari. Vivevo al di là dei miei mezzi e con la tranquillità di realizzare il mio sogno. Ho visto come i miei genitori hanno sacrificato la loro vita per darmi l’opportunità di dedicarmi al tennis, e una volta che avevo raggiunto quell’obiettivo, tutto quello che volevo fare era ricompensarli” sostiene l’ex finalista degli US Open 1998 e Wimbledon 2003, nonché numero 8 del mondo. L’australiano è stato un giocatore spettacolare, uno degli ultimi esponenti del servizio e volèe, e si è ritagliato una grande carriera che è stata condizionata dai problemi al ginocchio.

Philipoussis ha attraversato il periodo della depressione e ha dovuto chiedere aiuto anche ai suoi amici.

È stato operato sei volte e dopo la sesta operazione è stato costretto a smettere di giocare per molto tempo. “Quando non ho gareggiato per alcuni mesi, ho capito che non potevo permettermi di continuare così. Ho finito per mangiare pasta con i cavolfiori per sette giorni, era l’unico modo per sopravvivere con quello che avevo, e sono stato costretto a chiedere soldi ad alcuni amici. Mi vergognavo così tanto di quello che mi stava succedendo e sono entrato in una profonda depressione”, dice Mark che possedeva 15 moto, diverse auto sportive e ha persino comprato una vecchia Dodge per 100.000 dollari perché non aveva voglia di prendere un taxi per tornare a casa.

“È stato difficile passare tre anni a pagare le bollette e non ricevere alcun premio in denaro dallo sport. Per fortuna, la mia famiglia mi ha sostenuto per tutto il tempo e sono stato in grado di uscire da quel periodo difficile”, ha detto Mark Philipoussis, le cui esperienze dovrebbero essere ascoltate dai giovani tennisti di oggi.

Una buona gestione del denaro e capire che lo stile di vita che comporta non durerà per sempre, è una delle lezioni fondamentali per qualsiasi giovane giocatore emergente.