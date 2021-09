Challenger Orleans: Il Main Draw ed il Tabellone di Quali. Marcora nel Md e Viola nelle Quali

CHALLENGER Orleans (Francia) – Tabellone Principale, cemento (al coperto)

(1/WC) Humbert, Ugo vs Halys, Quentin

Barrere, Gregoire vs Novak, Dennis

Sousa, Joao vs (Alt) Bemelmans, Ruben

Masur, Daniel vs (8) Herbert, Pierre-Hugues

(3) Rinderknech, Arthur vs Hoang, Antoine

Verdasco, Fernando vs Lopez, Feliciano

Gulbis, Ernests vs Safiullin, Roman

Qualifier vs (6/WC) Moutet, Corentin

(5) Vesely, Jiri vs Qualifier

Marcora, Roberto vs Tabilo, Alejandro

Ymer, Elias vs Pouille, Lucas

Qualifier vs (4) Gasquet, Richard

(7) Simon, Gilles vs Rune, Holger Vitus Nodskov

Berankis, Ricardas vs Qualifier

Bergs, Zizou vs Laaksonen, Henri

(WC) Mayot, Harold vs (2) Bonzi, Benjamin

(1) Grenier, Hugo vs (WC) Van Assche, Luca

Dubrivnyy, Artem vs (5) Karlovskiy, Evgeny

(2) Janvier, Maxime vs Gengel, Marek

(Alt) Mertens, Yannick vs (6) Viola, Matteo

(3) Schnur, Brayden vs (WC) Mpetshi Perricard, Giovanni

(WC) Fils, Arthur vs (7) Kuznetsov, Andrey

(4) Gabashvili, Teymuraz vs (Alt) Droguet, Titouan

Zverev, Mischa vs (8) Jacquet, Kyrian

CJF La Foret 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Brayden Schnur vs [WC] Giovanni Mpetshi Perricard

2. [1] Hugo Grenier vs [WC] Luca Van Assche

3. Mischa Zverev vs [8] Kyrian Jacquet

4. [4] Teymuraz Gabashvili vs [Alt] Titouan Droguet

CJF La Foret 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Artem Dubrivnyy vs [5] Evgeny Karlovskiy

2. [WC] Arthur Fils vs [7] Andrey Kuznetsov

3. [2] Maxime Janvier vs Marek Gengel

4. [Alt] Yannick Mertens vs [6] Matteo Viola