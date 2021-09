Bollettieri: “L’aspetto più interessante di Emma Raducanu è il gioco di piedi. Un consiglio? Non accontentarti mai”

Il guru del tennis a stelle e strisce Nick Bollettieri si è soffermato sul Daily Mail sul tennis di Emma Raducanu, incredibile rivelazione allo scorso US Open. La 18enne britannica ha stupito il mondo vincendo il primo torneo in uno Slam, ma soprattutto impressionando per la qualità del suo gioco. Bollettieri afferma che per lei confermarsi sarà ancor più difficile della esplosione, ma è rimasto molto colpito da come Emma arriva sulla palla, più degli stessi colpi.

“Emma esegue bene tutti i concetti elementari del gioco, le basi, ma per me la cosa più attraente del suo tennis è il suo incredibile gioco di piedi” afferma Bollettieri, “sono il fondamento di tutto il resto. Roger Federer ha un talento e dei colpi sublimi, ma le sue fondamenta si trovano giù in basso… Guardatelo, anche se vi servirà il rallentatore, è quello il suo segreto. L’abilità di Emma nel colpire le palle difficili a questo US Open è stata impressionante. Colpire la palla bene è il primo comandamento, ma essere in grado di rimettere in gioco costantemente anche le palle difficili è ciò che la distingue. È l’aspetto più positivo di tutto il resto, ha vinto soprattutto grazie a quella abilità”.

Nick non vede l’ora di ammirare Emma alla fatidica “prova del nove”: “Il prossimo Grande Slam di Raducanu dirà tante cose. Vedremo come saprà affrontare la fama: ha fatto qualcosa che non è mai stato fatto prima, e dovrà sopportare le aspettative di ripetersi. Non posso dire con tutta l’onestà del mondo che sta per diventare una star mondiale. Vedo il potenziale, ha mille aspetti positivi e sono fiducioso che continuerà a crescere, ma dobbiamo essere pazienti con lei e lasciarla respirare. Deve trovare e creare la sua strada”.

Dall’alto della sua lunghissima esperienza, Nick fornisce un consiglio alla giovane britannica: “Il mio consiglio per lei è molto semplice: non accontentarti mai. Fai di più. Quando sei soddisfatta è quando le persone cercheranno di farti mettere i piedi per terra. Tu continua a mirare a cose che la gente pensa siano impossibili. Ti dirò di più: Jelena Ostapenko, Bianca Andreescu, Iga Swiatek. Tre giocatrici che hanno vinto il loro primo Grande Slam di recente quando erano praticamente adolescenti. Stanno ancora aspettando di vincere il secondo. Emma sarà in bilico per un po’, ne sono convinto. Mantieniti carica e sii paziente”.

Parole interessanti quelle di Nick, e consiglio utilissimo non solo per Emma ma per tutti i giovani giocatori ambiziosi.

