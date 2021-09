Us Open: Novak Djokovic ad una vittoria da uno storico Grand Slam. Il serbo batte in cinque set A. Zverev ed è in finale (con il video della partita)

Novak Djokovic (ATP 1) è ormai a un solo successo dal conquistare il primo Grande Slam della storia da cinquant’anni a questa parte. Il 34enne ha infatti sconfitto Alexander Zverev (4) con il risultato di 4-6 6-2 6-4 4-6 6-2. Dopo cinque estenuanti set, il serbo è riuscito a interrompere la striscia positiva del campione olimpico in carica e portarsi a un passo dal centrare la 21a consacrazione in un torneo maggiore.

A farsi preferire nella prima frazione è stato il tedesco, capace di commettere meno errori del numero uno al mondo. Ma poi la lotta si è incanalata a favore di Nole grazie alla conquista del terzo (cruciale) parziale: una mazzata psicologica non indifferente per il 24enne, che dopo aver vinto il quarto set per 6 a 4 non ha retto nella quinta frazione persa per 6-2.

Nell’ultimo atto il serbo affronterà ora il russo Daniil Medvedev (2).

N. Djokovic vs A. Zverev