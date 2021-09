Us Open: Jannik Sinner parla dopo la sconfitta contro A. Zverev (con il video della partita)

Jannik Sinner : “Il match è stato maggiormente complicato perchè lui ha servito in maniera incredibile. Io ho provato di cambiare un po’ la posizione in risposta e questo ha pagato, perchè è arrivato il momento in cui sono riuscito a strappargli la battuta. Poi, purtroppo, non sono riuscita a chiudere quel set, nonostante ho avuto ben cinque palle set”.

Una volta, ero molto libero nel giocare la partita: non avevo nulla da perdere, dunque entravo in campo e il mio unico pensiero era quello di tirare bombe. Adesso le cose sono un po’ diverse: gli altri mi conoscono meglio, quindi non posso più essere così libero dai vari pensieri tattici. Ormai sono nella seconda fase della mia crescita: la prima consisteva nell’entrare nel circuito, ora devo confermarmi e portare a casa i migliori risultati possibili”.

“La situazione dei primi due turni era molto diversa, perché ero super favorito, ruolo mai facile facile da ricoprire. Negli ultimi due turni, invece, ho espresso una migliore qualità di tennis e finisco questo torneo relativamente soddisfatto. Mi piace giocare tre set su cinque, perché ci sono tanti momenti in cui puoi cambiare la partita in positivo e in negativo. Detto questo, stiamo lavorando tanto, con l’obiettivo di migliorare e fare ulteriori passi in avanti in futuro“.