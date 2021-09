VII Torneo Internazionale Itf juniores grado 3 maschile e femminile Città di Palermo: La palermitana Davì accede al main draw . Martedì 7 settembre alle 9 scattano i tabelloni principali

Con diverse ore di ritardo rispetto all’orario prefissato causa pioggia, questo pomeriggio si sono conclusi gli incontri del tabellone delle qualificazioni del VII Torneo Internazionale Itf juniores grado 3 maschile e femminile Città di Palermo.

Sui campi in terra rossa del Ct Palermo approdano al tabellone principale maschile Daniel Bagnolini che supera in due set il siracusano Sebastiano Cocola, Gianluca Cadenasso, il forlivese Lorenzo Angelini e Giuseppe Corsaro.

Si qualificano invece per il main draw femminile la palermitana del TC2 Chiara Davì che si impone in due parziali sulla campana Sara Milanese, la prima testa di serie del tabellone cadetto Emma Rizzetto, Elettra Gradassi e Samira De Stefano, quest’ultima vittoriosa a spese della messinese del Ct Vela Fabrizia Cambria.

Martedì 7 settembre a partire dalle 9 via agli incontri del tabellone principale. Primo favorito del seeding maschile il campano Mariano Tammaro semifinalista lo scorso anno. Segue il torinese del Team Piatti Lorenzo Ferri sulla cui strada ci sarà il campione italiano under 16 Lorenzo Carboni.

La Sicilia sarà rappresentata dal siracusano Matteo Covato e dalla wild card del Ct Palermo Gabriele Freni.

A guidare il plotone delle teste di serie in campo femminile, la diciassettenne Anastasia Abbagnato atleta del circolo organizzatore della manifestazione. Seconda testa di serie l’austriaca Mia Liepert.

La qualificata palermitana Chiara Davì troverà dall’altra parte della rete la wild card statunitense Caterina Grant. Gaia Greco, anche lei palermitana, dovrà vedersela con la transalpina Clara Cwajgembaum.

La campionessa italiana under 16, la toscana Viola Turini, sfiderà invece la slovacca Nikola Daubernova.

Sempre domani (martedì) prenderanno il via anche i doppi. Il torneo si concluderà sabato 11 settembre con la disputa delle due finali.