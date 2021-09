Us Open: Eliminato Casper Ruud. Fuori anche Garin. Bene Medvedev e Rublev (Video)

Daniil Medvedev (ATP 2) ha raggiunto in scioltezza anche il terzo turno degli US Open. Il russo ha sconfitto in 3 set Dominik Köepfer (57) con i parziali di 6-4 6-1 6-2. Il numero 2 al mondo affronterà nei sedicesimi Pablo Andujar (74), che a sua volta ha battuto Philipp Kohlschreiber (115) con il risultato di 6-4 6-3 6-1.

Sempre nel tabellone maschile, proseguono il loro cammino in terra newyorkese anche Andrey Rublev (7) che ha avuto la meglio su Pedro Martinez (75) in 4 set con il punteggio di 7-6 (7/2) 6-7 (5/7) 6-1 6-1, Roberto Bautista-Agut (21) e Felix Auger-Aliassime (15). Deve invece sorprendentemente abbandonare anzi tempo il cemento statunitense Casper Ruud (11), che è stato sconfitto in rimonta da Botic van de Zandschulp (117) in 4 set con i parziali di 3-6 6-4 6-3 6-4.

Grande acuto per Henri Laaksonen (ATP 130) che approda per la prima volta in carriera ai sedicesimi di finale degli US Open. In un incontro ritardato di un’ora per la pioggia, lo svizzero ha sconfitto in quattro set il cileno Cristian Garín (19) con il risultato di 3-6 7-6 (7/5) 6-2 6-4.