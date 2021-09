Us Open: Il tennis maschile americano in ripresa

Per molti anni, soprattutto dopo l’addio di Andy Roddick, il livello del tennis maschile americano è stato in dubbio. Ma questo US Open sembra mostrare che il paese dello zio Sam ha motivo di sognare di nuovo nel circuito ATP. Bisogna risalire al 1994 per trovare un’edizione del torneo di New York in cui più giocatori locali hanno raggiunto il secondo turno.

Nel 2021, 13 nordamericani ce l’hanno fatta, e otto di loro avevano 25 anni o meno. Zachary Svajda è stato una delle più grandi sorprese, ma è stato accompagnato al secondo turno da Jenson Brookbsy, Brandon Nakashima, Taylor Fritz, Reilly Opelka, Maxime Cressy, Ernesto Escobedo, Mackenzie McDonald, Jack Sock, Marcos Giron, Denis Kudla e Steve Johnson.

D’altra parte, un altro fatto rilevante è che sei di loro hanno un background nel circuito dei college nordamericani, il che dimostra che questo è un percorso sempre più valido. Stiamo parlando di Brooksby (Baylor), Nakashima (Virginia), Cressy (UCLA), McDonald (UCLA), Giron (UCLA) e Johnson (USC).

Tredici tennisti del singolare maschile americani sono avanzati al secondo turno degli US Open 2021, il massimo dai 15 del 1994.

Svajda, 18 anni

Brooksby, 20

Nakashima, 20

Fritz, 23

Tiafoe, 23

Opelka, 24

Cressy, 24

Escobedo, 25

McDonald, 26

Sock, 28

Giron, 28

Kudla 29