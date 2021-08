Us Open: Lorenzo Musetti ritorna alla vittoria e approda al secondo turno

Lorenzo Musetti, n.60 ATP, all’esordio in tabellone agli US Open dove è stato finalista a livello junior nel 2018, approda al secondo turno.

L’azzurro ha ritrovato come avversario l’americano Emilio Nava, n.385 ATP e destinatario di una wild card (pure per lui prima volta a Flushing Meadows), sconfitto nella finale degli Australian Open junior 2019. Lorenzo si è imposto con il risultato di 67 (5) 64 61 63 dopo 2 ore e 31 minuti di partita.

Lorenzo Musetti al secondo turno sfiderà Reilly Opelka classe 1997 e n.24 del mondo.

Da segnalare che l’azzurro dopo aver perso il primo set al tiebreak per 7 punti a 5 e dopo aver recuperato uno svantaggio nel parziale di 2 a 5, conquistava la seconda frazione per 6 a 4 perdendo la battuta sul 5 a 3 ma conquistando l’immediato break nel decimo gioco a 15 e portando a casa in questo modo la frazione.

Nel terzo set Musetti si sbloccava e dall’1 pari metteva a segno un bel parziale di cinque game consecutivi conquistando il parziale per 6 a 1.

Nel quarto set continuava il dominio del toscano che dopo aver brekkato l’americano sull’1 pari si ripeteva anche nel nono gioco chiudendo la partita per 6 a 3.

1°Inc. L. Musetti vs E. Nava