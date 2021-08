Us Open: Il Tabellone Principale Maschile (compresi i qualificati). Novak Djokovic parte da Rune

Us Open – Parte Alta

(1) N. Djokovic vs H. Rune

T. Griekspoor vs J. Struff

S. Caruso vs K. Nishikori

M. Mcdonald vs (27) D. Goffin

(21) A. Karatsev vs J. Munar

J. Thompson vs G. Mager

J. Brooksby vs M. Ymer

T. Fritz vs (14) A. de Minaur

(10) H. Hurkacz vs E. Gerasimov

A. Seppi vs M. Fucsovics

D. Kudla vs L. Djere

O. Otte vs (20) L. Sonego

(28) F. Fognini vs V. Pospisil

T. Sandgren vs I. Ivashka

C. Moutet vs S. Travaglia

J. Chardy vs (6) M. Berrettini

(4) A. Zverev vs S. Querrey

A. Ramos-Vinolas vs L. Pouille

Y. Nishioka vs J. Sock

Y. Hanfmann vs (31) A. Bublik

(17) G. Monfils vs F. Coria

S. Johnson vs M. Marterer

M. Cecchinato vs Z. Svajda

M. Purcell vs (13) J. Sinner

(9) P. Carreno Busta vs M. Cressy

S. Korda vs N. Basilashvili

L. Musetti vs E. Nava

S. Kwon vs (22) R. Opelka

(25) K. Khachanov vs L. Harris

P. Cuevas vs E. Escobedo

R. Carballes Baena vs T. Paul

F. Delbonis vs (7) D. Shapovalov

Us Open – Parte Bassa

(5) A. Rublev vs I. Karlovic

P. Martinez vs J. Duckworth

F. Tiafoe vs C. Eubanks

G. Pella vs (32) F. Krajinovic

(18) R. Bautista Agut vs N. Kyrgios

K. Majchrzak vs E. Ruusuvuori

F. Lopez vs B. Zapata Miralles

E. Donskoy vs (12) F. Auger-Aliassime

(16) C. Garin vs N. Gombos

H. Laaksonen vs J. Millman

D. Lajovic vs B. Paire

P. Gojowczyk vs (23) U. Humbert

(26) C. Norrie vs C. Alcaraz

M. Kecmanovic vs A. Rinderknech

P. Herbert vs A. Mannarino

A. Murray vs (3) S. Tsitsipas

(8) C. Ruud vs J. Tsonga

B. Van de Zandschulp vs C. Taberner

F. Bagnis vs T. Daniel

M. Trungelliti vs (29) A. Davidovich Fokina

(19) J. Isner vs B. Nakashima

A. Molcan vs C. Ilkel

J. Vesely vs K. Anderson

R. Berankis vs (11) D. Schwartzman

(15) G. Dimitrov vs S. Riffice

A. Popyrin vs R. Albot

M. Giron vs A. Hoang

T. Monteiro vs (24) D. Evans

(30) M. Cilic vs P. Kohlschreiber

M. Kukushkin vs P. Andujar

D. Koepfer vs Q. Halys

R. Gasquet vs (2) D. Medvedev