Combined Cincinnati: LIVE i risultati con il dettaglio delle Semifinali (LIVE). Andrey Rublev batte per la prima volta Medvedev ed è in finale

l primo finalista del Masters 1000 di Cincinnati è Andrey Rublev (ATP 7), che ha avuto la meglio sul connazionale Daniil Medvedev (2) in 3 set con i parziali di 2-6 6-3 6-3. Nell’ormai classico torneo di preparazione prima degli US Open è stato Medvedev a fornire il primo acuto del derby russo, accaparrandosi il primo set. Nel secondo è stato il turno di Rublev che si è imposto dopo 59′ di gioco. Si è dunque dovuti andare al terzo e decisivo set per trovare un vincitore e ad avere la meglio è stato il numero 7 al mondo che approda così in finale e conquista anche il suo primo derby dopo le sconfitte nei 4 precedenti. Il nome dello sfidante uscirà dall’incontro tra Alexander Zverev (5) e Stefanos Tsitsipas (3).

Masters 1000 e WTA 1000 Cincinnati – Semifinali

WTA WTA Cincinnati Barty A. Barty A. 6 7 Kerber A. Kerber A. 2 5 Vincitore: Barty A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Kerber A. 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 Barty A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Kerber A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Barty A. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Kerber A. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Barty A. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Kerber A. 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Barty A. 0-15 0-30 0-40 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Kerber A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Barty A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Kerber A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Barty A. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Kerber A. 0-15 0-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 Barty A. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Kerber A. 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Barty A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Kerber A. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Barty A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Kerber A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Barty A. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

1. [1] Ashleigh Bartyvs Angelique Kerber

2. [1] Daniil Medvedev vs [4] Andrey Rublev (non prima ore: 19:00)



ATP ATP Cincinnati Medvedev D. Medvedev D. 6 3 3 Rublev A. Rublev A. 2 6 6 Vincitore: Rublev A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Medvedev D. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Rublev A. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Medvedev D. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Rublev A. 15-0 15-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Medvedev D. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Rublev A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Medvedev D. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Rublev A. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Medvedev D. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Rublev A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Medvedev D. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Rublev A. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Medvedev D. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Rublev A. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Medvedev D. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Rublev A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Medvedev D. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Rublev A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Medvedev D. 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Rublev A. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Medvedev D. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 Rublev A. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Medvedev D. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Rublev A. 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Medvedev D. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Rublev A. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

3. [5] Karolina Pliskova vs [WC] Jil Teichmann (non prima ore: 21:00)



WTA WTA Cincinnati Pliskova Ka. Pliskova Ka. 2 4 Teichmann J. Teichmann J. 6 6 Vincitore: Teichmann J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Teichmann J. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Pliskova Ka. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Teichmann J. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Pliskova Ka. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Teichmann J. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Pliskova Ka. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Teichmann J. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Pliskova Ka. 15-0 15-15 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Teichmann J. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Pliskova Ka. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Teichmann J. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Pliskova Ka. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Teichmann J. 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Pliskova Ka. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Teichmann J. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Pliskova Ka. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Teichmann J. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Pliskova Ka. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. [3] Alexander Zverev vs [2] Stefanos Tsitsipas (non prima ore: 00:00)



ATP ATP Cincinnati Zverev A. • Zverev A. 30 5 Tsitsipas S. Tsitsipas S. 15 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Zverev A. 15-0 30-0 30-15 5-4 Tsitsipas S. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Zverev A. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Tsitsipas S. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Zverev A. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Tsitsipas S. 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Zverev A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Tsitsipas S. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Zverev A. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Tsitsipas S. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

5. Samantha Stosur / Shuai Zhang vs [6] Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [Alt] Marcelo Arevalo / Fabio Fognini vs [2] Marcel Granollers / Horacio Zeballos



ATP ATP Cincinnati Arevalo M. / Fognini F. Arevalo M. / Fognini F. 3 4 Granollers M. / Zeballos H. Granollers M. / Zeballos H. 6 6 Vincitore: Granollers M. / Zeballos H. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Granollers M. / Zeballos H. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Arevalo M. / Fognini F. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Granollers M. / Zeballos H. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Arevalo M. / Fognini F. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-3 → 3-4 Granollers M. / Zeballos H. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Arevalo M. / Fognini F. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Granollers M. / Zeballos H. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Arevalo M. / Fognini F. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Granollers M. / Zeballos H. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Arevalo M. / Fognini F. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Granollers M. / Zeballos H. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Arevalo M. / Fognini F. 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Granollers M. / Zeballos H. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Arevalo M. / Fognini F. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-4 → 2-4 Granollers M. / Zeballos H. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Arevalo M. / Fognini F. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 1-3 Granollers M. / Zeballos H. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Arevalo M. / Fognini F. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Granollers M. / Zeballos H. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [WC] Steve Johnson / Austin Krajicek vs [3] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah