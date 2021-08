Salsomaggiore Torneo Bayer under 18 internazionale ITF 2021; Domani si parte con le quali

Domani (a partire dalle ore 9.00) prenderà il via con la disputa delle qualificazioni della 38^ edizione del Torneo Bayer di Salsomaggiore . Un torneo che ha rinnovato il suo look con degli arredi di grande impatto visivo e che causa covid ha collocato sia la macchina organizzativa sia la parte accoglienza giocatori nel bellissimo parco che circonda i campi del circolo. Uno sforzo non indifferente degli organizzatori Luigi Cenci e Tino Aliani che hanno trovato le giuste soluzioni per fronteggiare la particolare situazione. Assegnate le wild card dei tabelloni principali maschile : Peter Buldorini e l’olandese Julius Butt (circolo) e Lorenzo Ferri e Giacomo Nosei (Fit) ; femminile : l’italo america Tyra Grant ed Emma Ghirardato (circolo) ed Emma Penne e Noemi Basiletti (Fit).

Salsomaggiore – Tabellone Quali M.

428 UKR IAKUBENKO, Volodymyr [1] – ITA BARTOLI, Luca

ITA IEMMI, Leonardo4 971 – ITA PARENTI, Luca [5]

579 RUS CHAYKA, Aleksander [2] – WC ITA CADENASSO, Gianluca

1630 ITA DESSI, Niccolo8 1267 – ITA MEDURI, Andrea [8]

659 IND DHAMNE, Manas [3] – 1515 ITA ANGELINI, Lorenzo

2393 ITA LIBRE, Andrea – 1200 ITA SCIAHBASI, Lorenzo [6]

939 ITA BILARDO, Jacopo [4]- 1851 ITA MANFRINI, Giovanni

1273 ITA VITALI, Giovanni – 1261 NED ROZENBERG, Teun [7]

Salsomaggiore – Tabellone Quali F.

1115 ITA RIZZETTO, Emma [1] – ITA PENNA, Ludovica

ITA ROSSI, Giada – ITA SEZZI, Carlotta

1668 ITA MILANESE, Sara [2] – ITA BERTACCHI, Anastasia

WC ITA AGAZZI, Alice – ITA DAVI, Chiara

1682 ITA BELLUOMINI, Emma [3] – WC ITA DESIMONI, Annalisa

ITA BOCCHI, Elena – 2822 ITA SEGATO, Eva [5]

2293 ITA SALVI, Shalom [4] – ITA FAVA, Alessia

ITA MONTECCHI, Gaia – 2967 ITA STEFAN, Giulia Sophy [6]