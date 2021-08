Combined Cincinnati: I risultati con il dettaglio degli Ottavi di Finale. Eliminata Naomi Osaka. Ok Medvedev e Rublev. Bene la Barty

La marcia di Daniil Medvedev (ATP 2) continua senza particolari problemi. Negli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati il russo si è sbarazzato del bulgaro Grigor Dimitrov (21) con un perentorio doppio 6-3. Il padrone di casa John Isner (26) è invece stato eliminato da Benoît Paire (50) con il punteggio di 7-6 (7/1) 6-7 (2/7) 6-1. Il transalpino non riusciva a raggiungere questo stadio della competizione nei tornei di categoria da Roma (2013).

A sfidare il francese sarà ora il russo Andrey Rublev (7), uscito vittorioso dalla lotta a suon di tie-break contro Gaël Monfils con il risultato di 7-6 (7/2) 7-6 (7/5). Anche il cammino del teutonico Alexander Zverev (5) ha facilmente raggiunto il prossimo turno grazie al successo 6-2 6-3 sull’argentino Guido Pella (93).

In campo femminile il rullo compressore Ashleigh Barty (WTA 1) non ha lasciato nessuno scampo alla malcapitata bielorussa Victoria Azarenka (13), piegata dall’australiana con i parziali di 6-0 6-2.

È stata una serata da ricordare per Jil Teichmann (WTA 76). L’elvetica ha eliminato in tre set la numero due al mondo Naomi Osaka nel torneo WTA 1000 di Cincinnati con il punteggio di 3-6 6-3 6-3. Dopo il primo set a favore della giapponese, la 24enne non si è fatta scoraggiare, anzi, nella seconda frazione la storia della partità è cambiata quando la svizzeraa ha rubato il servizio nel quinto game riportando la sfida in parità. Nell’ultimo set la Teichmann ha perso la battuta ad inizio set, ma è riuscita successivamente a rubarla addirittura in tre servizi conquistando così la meritata vittoria. Si tratta del terzo successo contro una top ten dopo quello nel 2019 a Palermo con Kiki Bertens e in questa primavera a Madrid contro Elina Svitolina.

Ai quarti di finale ci sarà dunque un derby svizzero, visto che anche Belinda Bencic (12), alla nona vittoria consecutiva, ha fatto suo il match contro Karolina Muchova (23). Belinda ha vinto il primo set 7-5, prima che il ritiro da parte della ceca nella seconda frazione le consegnasse anticipatamente il ticket per il prossimo turno.

Masters 1000 e WTA 1000 Cincinnati – Ottavi di Finale

Center Court – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Daniil Medvedev vs Grigor Dimitrov



ATP ATP Cincinnati Medvedev D. Medvedev D. 6 6 Dimitrov G. Dimitrov G. 3 3 Vincitore: Medvedev D. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Dimitrov G. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Medvedev D. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Dimitrov G. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Medvedev D. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Dimitrov G. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Dimitrov G. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Dimitrov G. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Medvedev D. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Dimitrov G. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Medvedev D. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Dimitrov G. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Medvedev D. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Dimitrov G. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Medvedev D. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Dimitrov G. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Medvedev D. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Dimitrov G. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Medvedev D. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. [1] Ashleigh Barty vs [14] Victoria Azarenka (non prima ore: 19:00)



WTA WTA Cincinnati Barty A. Barty A. 6 6 Azarenka V. Azarenka V. 0 2 Vincitore: Barty A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Barty A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Azarenka V. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Barty A. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Azarenka V. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-0 → 4-1 Barty A. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Azarenka V. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Barty A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Azarenka V. 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Barty A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-0 → 6-0 Azarenka V. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-0 → 5-0 Barty A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Azarenka V. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Barty A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Azarenka V. 0-15 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

3. [PR] Guido Pella vs [3] Alexander Zverev



ATP ATP Cincinnati Pella G. Pella G. 2 3 Zverev A. Zverev A. 6 6 Vincitore: Zverev A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Pella G. 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Zverev A. 15-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Pella G. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Zverev A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Pella G. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Zverev A. 15-0 40-0 1-2 → 1-3 Pella G. 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Zverev A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Pella G. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Zverev A. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Pella G. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Zverev A. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Pella G. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Zverev A. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Pella G. 0-15 15-15 30-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Zverev A. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Pella G. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

4. [WC] Jil Teichmann vs [2] Naomi Osaka (non prima ore: 01:00)



WTA WTA Cincinnati Teichmann J. Teichmann J. 3 6 6 Osaka N. Osaka N. 6 3 3 Vincitore: Teichmann J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Teichmann J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Osaka N. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Teichmann J. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Osaka N. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Teichmann J. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Osaka N. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Teichmann J. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Osaka N. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Teichmann J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Osaka N. 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 Teichmann J. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Osaka N. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Teichmann J. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Osaka N. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Teichmann J. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Osaka N. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Teichmann J. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Osaka N. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Teichmann J. 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 Osaka N. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Teichmann J. 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Osaka N. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Teichmann J. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Osaka N. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 1-3 Teichmann J. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 Osaka N. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Teichmann J. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

5. [5] Matteo Berrettini vs [12] Felix Auger-Aliassime



ATP ATP Cincinnati Berrettini M. Berrettini M. 4 3 Auger-Aliassime F. Auger-Aliassime F. 6 6 Vincitore: Auger-Aliassime F. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Auger-Aliassime F. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Berrettini M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 Auger-Aliassime F. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Berrettini M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Auger-Aliassime F. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Berrettini M. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Auger-Aliassime F. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Berrettini M. 15-0 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Auger-Aliassime F. 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Berrettini M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Auger-Aliassime F. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Berrettini M. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Auger-Aliassime F. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Berrettini M. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Auger-Aliassime F. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Berrettini M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Auger-Aliassime F. 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 Berrettini M. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Auger-Aliassime F. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Grandstand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Angelique Kerber vs Jelena Ostapenko



WTA WTA Cincinnati Kerber A. Kerber A. 4 6 7 Ostapenko J. Ostapenko J. 6 2 5 Vincitore: Kerber A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Kerber A. 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 Ostapenko J. 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 Kerber A. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 5-5 Ostapenko J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Kerber A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Ostapenko J. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Kerber A. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Ostapenko J. 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 Kerber A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Ostapenko J. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Kerber A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Ostapenko J. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Kerber A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Ostapenko J. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Kerber A. 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Ostapenko J. 0-15 15-15 15-30 30-15 15-30 0-15 15-0 15-40 3-1 → 4-1 Kerber A. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Ostapenko J. 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Kerber A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Ostapenko J. 15-15 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Kerber A. 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Ostapenko J. 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Kerber A. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Ostapenko J. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Kerber A. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Ostapenko J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Kerber A. 15-0 30-0 30-15 40-30 1-2 → 2-2 Ostapenko J. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Kerber A. 15-0 30-0 40-15 0-1 → 1-1 Ostapenko J. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [4] Andrey Rublev vs Gael Monfils (non prima ore: 19:00)



ATP ATP Cincinnati Rublev A. Rublev A. 7 7 Monfils G. Monfils G. 6 6 Vincitore: Rublev A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 Rublev A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Monfils G. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Rublev A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Monfils G. 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 Rublev A. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Monfils G. 15-0 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Rublev A. 15-0 40-0 2-3 → 3-3 Monfils G. 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 Rublev A. 15-0 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Monfils G. 15-0 15-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Rublev A. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Monfils G. 15-0 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 4-1* 5-1* 6*-1 6*-2 6-6 → 7-6 Monfils G. 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Rublev A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Monfils G. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Rublev A. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Monfils G. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Rublev A. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Monfils G. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Rublev A. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Monfils G. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Rublev A. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Monfils G. 15-0 40-0 1-0 → 1-1 Rublev A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. [8] Casper Ruud vs [10] Diego Schwartzman (non prima ore: 20:30)



ATP ATP Cincinnati Ruud C. Ruud C. 6 6 Schwartzman D. Schwartzman D. 4 3 Vincitore: Ruud C. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Ruud C. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Schwartzman D. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Ruud C. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Schwartzman D. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Ruud C. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Schwartzman D. 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Ruud C. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Schwartzman D. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Ruud C. 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Schwartzman D. 0-15 0-30 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 Ruud C. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Schwartzman D. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Ruud C. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Schwartzman D. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Ruud C. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Schwartzman D. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Ruud C. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Schwartzman D. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Ruud C. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. Lorenzo Sonego vs [2] Stefanos Tsitsipas (non prima ore: 01:00)



ATP ATP Cincinnati Sonego L. Sonego L. 7 3 4 Tsitsipas S. Tsitsipas S. 5 6 6 Vincitore: Tsitsipas S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Tsitsipas S. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Tsitsipas S. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Sonego L. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Tsitsipas S. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Sonego L. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Tsitsipas S. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Sonego L. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Tsitsipas S. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Sonego L. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Tsitsipas S. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Sonego L. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Tsitsipas S. 15-0 30-0 2-4 → 2-5 Sonego L. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Tsitsipas S. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Sonego L. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Tsitsipas S. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Sonego L. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Tsitsipas S. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Sonego L. 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Tsitsipas S. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 Tsitsipas S. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Tsitsipas S. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Sonego L. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Tsitsipas S. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Tsitsipas S. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Sonego L. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Tsitsipas S. 15-0 15-15 30-15 0-0 → 0-1

5. Karolina Muchova vs [10] Belinda Bencic (non prima ore: 02:30)



WTA WTA Cincinnati Muchova K. Muchova K. 0 5 1 Bencic B. • Bencic B. 0 7 2 Vincitore: Bencic per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Bencic B. 1-2 Muchova K. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Bencic B. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Muchova K. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Bencic B. 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 Muchova K. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Bencic B. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Muchova K. 0-15 0-30 0-40 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Bencic B. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Muchova K. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Bencic B. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Muchova K. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Bencic B. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Muchova K. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Bencic B. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Muchova K. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Stadium 3 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. John Isner vs Benoit Paire



ATP ATP Cincinnati Isner J. Isner J. 6 7 1 Paire B. Paire B. 7 6 6 Vincitore: Paire B. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Isner J. 15-0 30-15 30-30 30-40 1-5 → 1-6 Paire B. 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 Isner J. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Paire B. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Isner J. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Paire B. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Isner J. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6-6 → 7-6 Isner J. 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Paire B. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 Isner J. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Paire B. 15-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Isner J. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Paire B. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Isner J. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Paire B. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Isner J. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Paire B. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Isner J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Paire B. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 6-6 → 6-7 Paire B. 0-15 15-15 30-15 40-30 6-5 → 6-6 Isner J. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Paire B. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Isner J. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Paire B. 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Isner J. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Paire B. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Isner J. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Paire B. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Isner J. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Paire B. 15-0 30-0 0-1 → 0-2 Isner J. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

2. [9] Hubert Hurkacz vs [7] Pablo Carreno Busta



ATP ATP Cincinnati Hurkacz H. Hurkacz H. 6 6 Carreno Busta P. Carreno Busta P. 7 7 Vincitore: Carreno Busta P. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 Hurkacz H. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Carreno Busta P. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Hurkacz H. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Carreno Busta P. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Hurkacz H. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Carreno Busta P. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Hurkacz H. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Carreno Busta P. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Hurkacz H. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Carreno Busta P. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Hurkacz H. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Carreno Busta P. 15-0 30-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 Carreno Busta P. 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Hurkacz H. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Carreno Busta P. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Hurkacz H. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Carreno Busta P. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Hurkacz H. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Carreno Busta P. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Hurkacz H. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Carreno Busta P. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Hurkacz H. 0-15 15-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Carreno Busta P. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Hurkacz H. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. [5] Karolina Pliskova vs Jessica Pegula (non prima ore: 21:00)



WTA WTA Cincinnati Pliskova Ka. Pliskova Ka. 6 7 Pegula J. Pegula J. 4 6 Vincitore: Pliskova Ka. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-2* 6*-3 6*-4 6-5* 6-6 → 7-6 Pliskova Ka. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Pegula J. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Pliskova Ka. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Pegula J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Pliskova Ka. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Pegula J. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-5 → 2-5 Pliskova Ka. 15-0 30-0 0-5 → 1-5 Pegula J. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 Pliskova Ka. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 Pegula J. 15-0 40-0 0-2 → 0-3 Pliskova Ka. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Pegula J. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Pliskova Ka. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Pegula J. 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Pliskova Ka. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Pegula J. 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Pliskova Ka. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Pegula J. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Pliskova Ka. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 Pegula J. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Pliskova Ka. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Pegula J. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

4. Elena Rybakina vs Paula Badosa



WTA WTA Cincinnati Rybakina E. Rybakina E. 2 6 Badosa P. Badosa P. 6 7 Vincitore: Badosa P. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 Badosa P. 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Rybakina E. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 Badosa P. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Rybakina E. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Badosa P. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Rybakina E. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Badosa P. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Rybakina E. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Badosa P. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Rybakina E. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Badosa P. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Rybakina E. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Badosa P. 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Rybakina E. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Badosa P. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Rybakina E. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Badosa P. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Rybakina E. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Badosa P. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Rybakina E. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

5. Anna Blinkova / Aliaksandra Sasnovich vs Paula Badosa / Sara Sorribes Tormo (non prima ore: After Suitable Rest)



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Wesley Koolhof / Jan-Lennard Struff vs Tim Puetz / Michael Venus



ATP ATP Cincinnati Koolhof W. / Struff J. Koolhof W. / Struff J. 5 3 Puetz T. / Venus M. Puetz T. / Venus M. 7 6 Vincitore: Puetz T. / Venus M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Puetz T. / Venus M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Koolhof W. / Struff J. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Puetz T. / Venus M. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Koolhof W. / Struff J. 15-0 15-15 15-30 30-30 2-3 → 3-3 Puetz T. / Venus M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Koolhof W. / Struff J. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Puetz T. / Venus M. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Koolhof W. / Struff J. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Puetz T. / Venus M. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Koolhof W. / Struff J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-6 → 5-7 Puetz T. / Venus M. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Koolhof W. / Struff J. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 Puetz T. / Venus M. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Koolhof W. / Struff J. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Puetz T. / Venus M. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 Koolhof W. / Struff J. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Puetz T. / Venus M. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 2-3 Koolhof W. / Struff J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Puetz T. / Venus M. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Koolhof W. / Struff J. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Puetz T. / Venus M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1

2. [6] Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani vs [3] Shuko Aoyama / Ena Shibahara (non prima ore: 19:00)



WTA WTA Cincinnati Dabrowski G. / Stefani L. Dabrowski G. / Stefani L. 6 6 Aoyama S. / Shibahara E. Aoyama S. / Shibahara E. 3 3 Vincitore: Dabrowski G. / Stefani L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Dabrowski G. / Stefani L. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Aoyama S. / Shibahara E. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-2 → 5-3 Dabrowski G. / Stefani L. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Aoyama S. / Shibahara E. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 4-1 → 4-2 Dabrowski G. / Stefani L. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Aoyama S. / Shibahara E. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Dabrowski G. / Stefani L. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-0 → 3-0 Aoyama S. / Shibahara E. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 2-0 Dabrowski G. / Stefani L. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Aoyama S. / Shibahara E. 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Dabrowski G. / Stefani L. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Aoyama S. / Shibahara E. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Dabrowski G. / Stefani L. 15-0 30-0 30-30 40-30 40-40 3-2 → 4-2 Aoyama S. / Shibahara E. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Dabrowski G. / Stefani L. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 3-1 Aoyama S. / Shibahara E. 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Dabrowski G. / Stefani L. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Aoyama S. / Shibahara E. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

3. [1] Nikola Mektic / Mate Pavic vs Hubert Hurkacz / Jannik Sinner



ATP ATP Cincinnati Mektic N. / Pavic M. Mektic N. / Pavic M. 7 5 5 Hurkacz H. / Sinner J. Hurkacz H. / Sinner J. 6 7 10 Vincitore: Hurkacz H. / Sinner J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-10 Hurkacz H. / Sinner J. 1-0 2-0 3-0 3-1 3-2 4-2 5-2 5-3 6-3 7-3 7-4 8-4 8-5 9-5 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Hurkacz H. / Sinner J. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 5-7 Mektic N. / Pavic M. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 Hurkacz H. / Sinner J. 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Mektic N. / Pavic M. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Hurkacz H. / Sinner J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Mektic N. / Pavic M. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Hurkacz H. / Sinner J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Mektic N. / Pavic M. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Hurkacz H. / Sinner J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Mektic N. / Pavic M. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-0 → 2-1 Hurkacz H. / Sinner J. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Mektic N. / Pavic M. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 6-6 → 7-6 Mektic N. / Pavic M. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Hurkacz H. / Sinner J. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Mektic N. / Pavic M. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 Hurkacz H. / Sinner J. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Mektic N. / Pavic M. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Hurkacz H. / Sinner J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Mektic N. / Pavic M. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-2 → 3-3 Hurkacz H. / Sinner J. 0-15 0-30 15-40 2-2 → 3-2 Mektic N. / Pavic M. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Hurkacz H. / Sinner J. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Mektic N. / Pavic M. 15-0 40-15 0-1 → 1-1 Hurkacz H. / Sinner J. 15-15 40-15 0-0 → 0-1

4. Bethanie Mattek-Sands / Iga Swiatek vs [2] Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova (non prima ore: After Suitable Rest)



WTA WTA Cincinnati Mattek-Sands B. / Swiatek I. Mattek-Sands B. / Swiatek I. 4 3 Krejcikova B. / Siniakova K. Krejcikova B. / Siniakova K. 6 6 Vincitore: Krejcikova B. / Siniakova K. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Mattek-Sands B. / Swiatek I. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Krejcikova B. / Siniakova K. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 3-5 Mattek-Sands B. / Swiatek I. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 2-5 Krejcikova B. / Siniakova K. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Mattek-Sands B. / Swiatek I. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Krejcikova B. / Siniakova K. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Mattek-Sands B. / Swiatek I. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Krejcikova B. / Siniakova K. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Mattek-Sands B. / Swiatek I. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Krejcikova B. / Siniakova K. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Mattek-Sands B. / Swiatek I. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Krejcikova B. / Siniakova K. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-4 → 3-5 Mattek-Sands B. / Swiatek I. 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Krejcikova B. / Siniakova K. 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 Mattek-Sands B. / Swiatek I. 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Krejcikova B. / Siniakova K. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 Mattek-Sands B. / Swiatek I. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Krejcikova B. / Siniakova K. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 Mattek-Sands B. / Swiatek I. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

Porsche Court 10 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Samantha Stosur / Shuai Zhang vs Ellen Perez / Kveta Peschke



WTA WTA Cincinnati Stosur S. / Zhang S. Stosur S. / Zhang S. 6 3 10 Perez E. / Peschke K. Perez E. / Peschke K. 3 6 6 Vincitore: Stosur S. / Zhang S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 Stosur S. / Zhang S. 0-1 0-2 1-2 2-2 3-2 4-2 4-3 4-4 4-5 5-5 6-5 7-5 7-6 8-6 9-6 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Perez E. / Peschke K. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Stosur S. / Zhang S. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Perez E. / Peschke K. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Stosur S. / Zhang S. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Perez E. / Peschke K. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Stosur S. / Zhang S. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-2 → 2-2 Perez E. / Peschke K. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Stosur S. / Zhang S. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Perez E. / Peschke K. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Stosur S. / Zhang S. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 5-3 → 6-3 Perez E. / Peschke K. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Stosur S. / Zhang S. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Perez E. / Peschke K. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Stosur S. / Zhang S. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-2 → 3-2 Perez E. / Peschke K. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Stosur S. / Zhang S. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Perez E. / Peschke K. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Stosur S. / Zhang S. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. [9] Barbora Krejcikova vs [8] Garbiñe Muguruza (non prima ore: 20:30)



WTA WTA Cincinnati Krejcikova B. Krejcikova B. 6 6 6 Muguruza G. Muguruza G. 1 7 2 Vincitore: Krejcikova B. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Muguruza G. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Krejcikova B. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Muguruza G. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Krejcikova B. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Muguruza G. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Krejcikova B. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Muguruza G. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Krejcikova B. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 Krejcikova B. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Muguruza G. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Krejcikova B. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Muguruza G. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Krejcikova B. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Muguruza G. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Krejcikova B. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Muguruza G. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Krejcikova B. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Muguruza G. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Krejcikova B. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Muguruza G. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Krejcikova B. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Muguruza G. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Krejcikova B. 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Muguruza G. 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Krejcikova B. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Muguruza G. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Krejcikova B. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. [11] Petra Kvitova vs Ons Jabeur (non prima ore: 21:30)



WTA WTA Cincinnati Kvitova P. Kvitova P. 6 6 Jabeur O. Jabeur O. 1 2 Vincitore: Kvitova P. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Kvitova P. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Jabeur O. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Kvitova P. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Jabeur O. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Kvitova P. 0-15 0-30 0-40 3-0 → 3-1 Jabeur O. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Kvitova P. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Jabeur O. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Kvitova P. 15-0 30-0 30-15 5-1 → 6-1 Jabeur O. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Kvitova P. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Jabeur O. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Kvitova P. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Jabeur O. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Kvitova P. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. [4] Nicole Melichar / Demi Schuurs vs Veronika Kudermetova / Elena Rybakina (non prima ore: After Suitable Rest)



WTA WTA Cincinnati Melichar N. / Schuurs D. Melichar N. / Schuurs D. 6 6 Kudermetova V. / Rybakina E. Kudermetova V. / Rybakina E. 4 4 Vincitore: Melichar N. / Schuurs D. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Kudermetova V. / Rybakina E. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-4 → 6-4 Melichar N. / Schuurs D. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Kudermetova V. / Rybakina E. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-4 → 4-4 Melichar N. / Schuurs D. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-3 → 3-4 Kudermetova V. / Rybakina E. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-3 → 3-3 Melichar N. / Schuurs D. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Kudermetova V. / Rybakina E. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Melichar N. / Schuurs D. 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Kudermetova V. / Rybakina E. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Melichar N. / Schuurs D. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Kudermetova V. / Rybakina E. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 5-4 → 6-4 Melichar N. / Schuurs D. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Kudermetova V. / Rybakina E. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Melichar N. / Schuurs D. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Kudermetova V. / Rybakina E. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Melichar N. / Schuurs D. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Kudermetova V. / Rybakina E. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Melichar N. / Schuurs D. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Kudermetova V. / Rybakina E. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Melichar N. / Schuurs D. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 7 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs Filip Krajinovic / Fabrice Martin



ATP ATP Cincinnati Cabal J. / Farah R. Cabal J. / Farah R. 7 6 Krajinovic F. / Martin F. Krajinovic F. / Martin F. 6 4 Vincitore: Cabal J. / Farah R. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Cabal J. / Farah R. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Krajinovic F. / Martin F. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Cabal J. / Farah R. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Krajinovic F. / Martin F. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Cabal J. / Farah R. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Krajinovic F. / Martin F. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 Cabal J. / Farah R. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Krajinovic F. / Martin F. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Cabal J. / Farah R. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6

2. [WC] Steve Johnson / Austin Krajicek vs Ariel Behar / Gonzalo Escobar



ATP ATP Cincinnati Johnson S. / Krajicek A. Johnson S. / Krajicek A. 6 6 Behar A. / Escobar G. Behar A. / Escobar G. 3 4 Vincitore: Johnson S. / Krajicek A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Johnson S. / Krajicek A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-4 → 6-4 Behar A. / Escobar G. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Johnson S. / Krajicek A. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Behar A. / Escobar G. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Johnson S. / Krajicek A. 15-15 15-30 15-40 4-1 → 4-2 Behar A. / Escobar G. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Johnson S. / Krajicek A. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Behar A. / Escobar G. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Johnson S. / Krajicek A. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Behar A. / Escobar G. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Johnson S. / Krajicek A. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Behar A. / Escobar G. 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Johnson S. / Krajicek A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Behar A. / Escobar G. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Johnson S. / Krajicek A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Behar A. / Escobar G. 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Johnson S. / Krajicek A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-0 → 3-0 Behar A. / Escobar G. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 2-0 Johnson S. / Krajicek A. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. [6] John Peers / Filip Polasek vs Alex de Minaur / Cameron Norrie



ATP ATP Cincinnati Peers J. / Polasek F. Peers J. / Polasek F. 6 3 8 de Minaur A. / Norrie C. de Minaur A. / Norrie C. 3 6 10 Vincitore: de Minaur A. / Norrie C. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 de Minaur A. / Norrie C. 1-1 1-2 1-3 2-3 3-3 4-3 5-3 5-4 6-4 7-4 7-5 7-6 7-7 8-7 8-8 9-8 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 de Minaur A. / Norrie C. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Peers J. / Polasek F. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-4 → 3-5 Peers J. / Polasek F. 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 Peers J. / Polasek F. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 de Minaur A. / Norrie C. 15-0 15-15 2-2 → 2-3 Peers J. / Polasek F. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 de Minaur A. / Norrie C. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Peers J. / Polasek F. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 de Minaur A. / Norrie C. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Peers J. / Polasek F. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-3 → 6-3 de Minaur A. / Norrie C. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-3 → 5-3 Peers J. / Polasek F. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 de Minaur A. / Norrie C. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 3-2 → 3-3 Peers J. / Polasek F. 15-15 40-15 2-2 → 3-2 Peers J. / Polasek F. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 2-1 → 2-2 de Minaur A. / Norrie C. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Peers J. / Polasek F. 15-0 15-40 40-40 1-0 → 1-1 de Minaur A. / Norrie C. 0-15 0-30 15-15 0-15 30-30 0-0 → 1-0

4. [WC] Nicholas Monroe / Frances Tiafoe vs [4] Rajeev Ram / Joe Salisbury