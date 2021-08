38° torneo internazionale junior BAYER di Salsomaggiore Terme 21-29 agosto 2021: La presentazione del torneo

Dopo un anno di fermo,torna il torneo juniores di Salsomaggiore con diverse novità a cominciare dall’arredo dei campi. Su suggerimento dei nostri maestri Franco Cassani e Fabio Melegari avremo un arredo multi cromatico, e un sito internet completamente rinnovato creato da Salvo Falanga moderno e funzionale.

Chi non e’ cambiato e’ il nostro artista Gianfranco Asveri che per l’undicesimo anno consecutivo ci firma l’immagine del torneo con una pallina(luna) che ci fa sperare in una sessione serale della nostra manifestazione (altra novità ).

Torneo : sono arrivati a 36 i giocatori che sono passati da Salsomaggiore e che sono entrati nei primi 10 del mondo. Quasi uno per anno. I giocatori italiani non sono mi stati posizionati così bene a livello di classifica mondiale(10 nei primi 100 )e molti di essi hanno calcato questi campi . Berrettini qui vincitore nel 2014 è stabilmente nei top-ten. Musetti vincitore qui nel 2018 (il più giovane dei primi 100 del mondo)e Alexander Zverev e Belinda Bencic ori olimpici hanno giocato questo torneo rispettivamente nel 2013 e 2012.

Gli iscritti al torneo sono 513 in rappresentanza di 49 nazioni (266 ragazzi e 247 ragazze). I tabelloni principali saranno da 32 e quelli di qualificazione a 16 per evitare spostamenti in altri circoli che di questi tempi si preferisce evitare.

I vincitori dei singolari maschile e femminile avranno in premio una settimana con il loro allenatore presso l’accademia Riccardo Piatti a Bordighera.

Nei due tabelloni spiccano i nomi di due francesi di 16 anni Antoine Ghibaudo e Artur Gea e un belga Giles Arnaud Bailly di 15 anni dei quali dicono un gran bene. Poi ci sono i nostri Daniele Minighini e Niccolo’ Ciavarella. Tra le ragazze Melisa Ergan turca e Anastasia Grechkina russa, tutte e due di 15 anni e le nostre Giorgia Pedone e Virginia Ferrara.

Questo il programma del torneo :

Sabato 21 agosto h. 9.00 Inizio torneo qualificazioni

Lunedi’ 23 agosto h. 9.00 Inizio tabellone principale

Venerdi’ 27 agosto I F.lli Spigaroli consegneranno il “David di culatello” giunto alla

12^ edizione

Sabato 28 agosto h.10.00 Torneo giallo ad inviti per amici del torneo.

h.14.00 Semifinali maschili e femminili

h.16.00 Esibizione wheelchair

Domenica 29 agosto Finali maschili e femminili

Il Torneo sara’ seguito da Supertennis : dal primo all’ultimo giorno in differita per raccontare risultati, commenti e curiosità.