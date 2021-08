La sfortuna colpisce (ancora) Allie Kiick: diagnosticato un neurinoma acustico alla 26enne statunitense

La statunitense Allie Kiick, classe 1995 ed attuale numero 247 della classifica WTA in singolare, si conferma essere una delle tenniste più sfortunate degli ultimi anni. Dopo aver dovuto fare i conti con la scomparsa del padre Jim (professionista di football americano e vincitore di due Super Bowl) a 73 anni nel giugno 2020 e aver lottato contro infortuni di vario tipo (quello più grave al ginocchio) e un tumore alla pelle, questa volta le è stato diagnosticato un neurinoma acustico, forma benigna di tumore al cervello la cui operazione per la rimozione è considerata molto pericolosa.

“All’improvviso ho iniziato a sentire la sensazione di un nodo alla gola e ho capito che avrei avuto bisogno di aiuto. Continuavo a pensare che mi sarebbe accaduto qualcosa di brutto: ho iniziato ad avere mal di testa, il mio patrigno mi ha detto di fare una risonanza magnetica con contrasto per alleviare lo stress. Una volta uscito l’esito, si è seduto di fronte a me e, con uno sguardo diverso dal solito, mi ha detto che mi è stato riscontrato un neurinoma acustico“, ha dichiarato Kiick sui social.

“Il neurinoma acustico è considerato un tumore benigno al cervello, molto raro. Gli interventi chirurgici per rimuoverlo sono molto pericolosi ma probabilmente, visto che sono giovane, avrò comunque bisogno dell’operazione per provare a preservare il mio udito. Quanto cresce questo tumore non lo so, è una domanda da un milione di dollari. Per quanto possa sembrare strano, in realtà mi sento fortunata perché so che nella vita ci sono cose peggiori di questa: gli ultimi mesi sono stati davvero pesanti per il mio corpo, la mia mente e il mio tennis ma so che tutto migliorerà. Dopo aver appreso la notizia, la mia coach Lisa mi ha detto “andrà tutto bene, sei sopravvissuta e continuerai a vivere. Sei una combattente, sei forte“. Le sue parole mi sono rimaste impresse“, ha concluso la tennista statunitense.